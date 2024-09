V Brně mohl být až metr vody, zachránily ho přehrady, zní z Povodí Moravy

Když se podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) řekne povodeň, lidé si většinou vybaví zaplavené domy a evakuované obyvatele, tedy obrázky typické v těchto dnech pro severní část Moravy a Slezsko.

„Naším územím ve skutečnosti protekla nebo proteče stoletá voda, v některých místech i vyšší, ale vlastně se nic neděje. Povodí Moravy včas reagovalo upouštěním přehrad, celou dobu vše monitoruje a upravuje. Nikde nemuselo pustit vodu a obětovat nějaké město nebo obec,“ prohlásil hejtman.

Ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Moravy Antonín Tůma upozornil, že bez včasného zahájení upouštění přehrad ještě před největšími výstrahami by mohl být v Brně až metr vody.

Záplavová vlna při stoleté vodě na řece Svratce by zalila velkou část zastavěného území v centru města, například až k Mendlovu náměstí nebo pod kopec, na němž stojí katedrála svatého Petra a Pavla. Pod vodou by bylo i nákupní centrum Vaňkovka či autobusové nádraží Zvonařka a pak fakticky celý jih města.

„V neděli jsme měli povodeň na Boskovicku na říčce Bělé. Spadlo tam tolik vody, že přítok do tamní přehrady byl 45 kubíků za sekundu, a my jej dokázali díky předpuštění snížit na osm kubíků, v maximu na třináct. Kdyby těch 45 kubíků prošlo Boskovicemi, plavaly by. A kdyby došla povodňová vlna až do Brna, pod vodou by byly celé Husovice,“ zmínil Tůma záplavové území kolem řeky Svitavy.

Hráze pomohou, ale bez nádrží to nejde

Podle něj se na Povodí Moravy podařilo vše dobře poskládat, aby se jednotlivé velké přítoky vody nepotkaly v jednom místě, což by mohlo být kritické třeba pro Břeclav na dolním toku Dyje nebo Židlochovice, kde se stýká Svratka a Litava. Ve druhém zmíněném městě na jih od Brna navíc vypomohl nedávno vybudovaný povodňový park.

V Rakousku v povodí Dyje ještě meteorologové očekávají další srážky, Povodí Moravy však nemá obavu, že by mělo jít o větší hrozbu. Ve Vranovské přehradě už je opět dostatečný retenční prostor, který by případnou vlnu dokázal zachytit a včas na ni reagovat.

Podobná vodní díla ovšem chybí na řece Moravě. Podle Tůmy sice mají některá města hráze nebo jiná opatření, bez nádrží však tak velký příval vody nemají šanci ustát, což je i případ Litovle v Olomouckém kraji. Tam podle Tůmy spoléhali na to, že vodu pohltí údolní niva. „Příroda už je ale nasycená,“ upozornil. Vegetace sice podle něj vodu zpomalí, ale ne stovky milionů kubíků.

Pro dolní tok řeky Moravy protékající právě Jihomoravským krajem by tak podle něj byla výraznou pomocí vodní nádrž Skalička nedaleko Přerova na řece Bečvě, která by vodu zadržela dřív, než se vlije do Moravy.

Příprava na další povodeň

V noci na pondělí panovala obava, jak moc se povodňové vlny z Moravy a Bečvy potkají a jestli nepřekonají opatření proti stoleté vodě ve Veselí nad Moravou. V neděli večer byla voda na hraně, i s pomocí hasičů, kteří vystavěli další zdi v nejkritičtějších částech, se ovšem podařilo město před nejhorším ochránit.

Právě na přítocích nebo horních tocích jednotlivých řek jsou podle Tůmy přehrady nejlepší. „Stačí tam menší nádrž, ale má ohromný efekt,“ poznamenal.

Kromě problematické Bečvy zmínil i Veličku u hranic se Slovenskem, kde se v neděli hladina vody rychle vyšplhala až nad extrémní stupeň ohrožení, ale nakonec i stejně rychle klesla. „Problémy a stoupání hladiny se dají očekávat ještě v okolí Lanžhota, kde se stýká Morava a Dyje,“ řekl v pondělí Grolich s tím, že žádné obce ovšem nejsou ohroženy záplavou.

Vysoké průtoky se dají na jižní Moravě očekávat nejen několik dní, kdy bude voda postupně dotékat z horních částí jednotlivých řek, ale i další dva týdny. Povodí Moravy totiž potřebuje vyššími odtoky uvolnit prostor v jednotlivých nádržích, aby případně mohlo opět reagovat na velké srážky. „Dnešním dnem už se připravujeme na další povodeň, která může přijít kdykoliv,“ zmínil Tůma.