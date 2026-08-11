Povodí Moravy hlásí sucho na polovině měřicích míst, některá jsou na nule

Autor: ČTK
  12:44aktualizováno  12:44
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřicích míst, některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky. ČTK to dnes řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.

Hranici hydrologického sucha nyní dosáhlo 47 ze 94 sledovaných profilů v povodí Moravy. Situace se tak oproti minulému týdnu, kdy suchem trpělo 44 těchto míst, ještě mírně zhoršila. Naprostá většina toků má také průtoky hluboko pod polovinou obvyklých srpnových hodnot.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

Bez vody jsou nyní menší toky, například Rokytka v Moravských Budějovicích, Svitava ve Svitavách, Punkva ve Sloupě nebo Jevišovka nad nádrží Jevišovice. Hluboko pod průměrem jsou ale i významné řeky. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích shodně dosahují jen 17 procent průměrného srpnového průtoku. Jihlava se pohybuje kolem 20 procent, Oslava v Oslavanech má 24 procent.

"Nad 50 procenty průměru se drží jediný profil v celém povodí, a to Svratka v Židlochovicích. Je na 55 procentech. Tok ale dotuje voda z Vírské a Brněnské přehrady," uvedla Kučerová.

Nedostatek srážek se výrazně projevuje i na hladinách vodních nádrží, které mimo jiné slouží k udržování průtoků v řekách pod nimi. Například Vírská přehrada je zhruba 11,3 metru pod maximální zásobní hladinou, naplněná je na 60 procent. Vodní nádrži Vranov chybí přibližně 6,7 metru do plného stavu a je na 58 procentech kapacity. Koryčany jsou na 68 procentech. Stabilní situace je na Brněnské přehradě, která je díky nádrži Vír jen zhruba půl metru pod plným stavem. Plná zůstává jen přehrada Bystřička v Beskydech.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Rychlík na Blanensku srazil dva muže, jeden z nich střet nepřežil

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil dnes odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti, jeden z nich střet nepřežil, druhý...

11. srpna 2026  20:23,  aktualizováno  20:23

Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější

Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)

Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku ve veřejném prostoru. Nově budou pracovníci pořizovat...

11. srpna 2026  20:20

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Nové chráněné bydlení je určeno...

11. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Seriál Střepy sází na neokoukané tváře.

Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a...

11. srpna 2026

Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:32,  aktualizováno  18:51

Krajská galerie ve Zlíně představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy

KrajskĂˇ galerie ve ZlĂ­nÄ› pĹ™edstavuje nejnovÄ›jĹˇĂ­ tvorbu sochaĹ™e OndĹ™eje Olivy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ode dneška představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. Na výstavě pojmenované Abysslantis se autor opětovně...

11. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Výstava Těkání kostí představí v sedlecké katedrále tvorbu současných umělců

ilustrační snímek

Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců...

11. srpna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

11. srpna 2026  18:22

Nejdřív přijel vlak, pak se začaly dít věci. Lisovice ovládla kolona amerických trucků

Lisovice ovládly americké trucky a speciály.

Původně malou akci zaměřenou na podporu oslav 800 let Klobuk jízdami Podřipské střely proměnil nápad Muzea amerických veteránů JK CLASSICS v podívanou, na kterou budou Lisovice ještě dlouho...

11. srpna 2026  18:18

Plzeňský multižánrový letní Festival na ulici se letos přesune do DEPO2015

ilustrační snímek

V Plzni začne v pátek multižánrový Festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního...

11. srpna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×