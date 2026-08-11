Povodí Moravy hlásí sucho na polovině měřicích míst, některá jsou na nule

Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřicích míst, některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky. ČTK to dnes řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
Hranici hydrologického sucha nyní dosáhlo 47 ze 94 sledovaných profilů v povodí Moravy. Situace se tak oproti minulému týdnu, kdy suchem trpělo 44 těchto míst, ještě mírně zhoršila. Naprostá většina toků má také průtoky hluboko pod polovinou obvyklých srpnových hodnot.
Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.
Bez vody jsou nyní menší toky, například Rokytka v Moravských Budějovicích, Svitava ve Svitavách, Punkva ve Sloupě nebo Jevišovka nad nádrží Jevišovice. Hluboko pod průměrem jsou ale i významné řeky. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích shodně dosahují jen 17 procent průměrného srpnového průtoku. Jihlava se pohybuje kolem 20 procent, Oslava v Oslavanech má 24 procent.
"Nad 50 procenty průměru se drží jediný profil v celém povodí, a to Svratka v Židlochovicích. Je na 55 procentech. Tok ale dotuje voda z Vírské a Brněnské přehrady," uvedla Kučerová.
Nedostatek srážek se výrazně projevuje i na hladinách vodních nádrží, které mimo jiné slouží k udržování průtoků v řekách pod nimi. Například Vírská přehrada je zhruba 11,3 metru pod maximální zásobní hladinou, naplněná je na 60 procent. Vodní nádrži Vranov chybí přibližně 6,7 metru do plného stavu a je na 58 procentech kapacity. Koryčany jsou na 68 procentech. Stabilní situace je na Brněnské přehradě, která je díky nádrži Vír jen zhruba půl metru pod plným stavem. Plná zůstává jen přehrada Bystřička v Beskydech.