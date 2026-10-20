Povodí Moravy hlásí sucho ve 40 procentech profilů

Hydrologická situace v povodí Moravy zůstává nepříznivá, průtoky ve 40 procentech sledovaných profilů jsou pod hranicí hydrologického sucha. Povodí kvůli tomu letos podruhé svolalo pracovní skupinu s názvem Sucho. Podnik zároveň předložil jihomoravské krajské komisi pro sucho návrh mimořádné manipulace na vranovské přehradě. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí státního podniku Jana Kučerová. V nádržích je ale podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
Pracovní skupina se sešla minulý týden v úterý. "Všechny vodárenské nádrže mají v tuto chvíli dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Situace však kvůli vysokému srážkovému deficitu zůstává vážná. Připravili jsme proto aktualizované matematické simulace vývoje situace na vybraných nádržích, ve kterých jsme použili skutečné hodnoty přítoků z roku 2017 či 2018 a také teoretický scénář extrémního sucha," popsal ředitel Povodí Moravy David Fína. Doplnil, že skupina projednala prognózy, možná opatření i vývoj potřeby dodávek vody v nejbližších měsících.
Průtoky v tocích jsou nyní výrazně podprůměrné a nejčastěji dosahují deseti až 30 procent dlouhodobých říjnových průměrů. Vodní nádrže, včetně vodárenských, i za této situace nicméně doplňují vodu do toků.
"Se zásobami vody ve vodních nádržích však musíme nakládat velmi opatrně. V první polovině září jsme proto předložili Komisi pro sucho Jihomoravského kraje z preventivních důvodů návrh mimořádné manipulace pro vodní dílo Vranov," uvedl Fína. Návrh podle něj počítá se snížením odtoku v období od letošního října do příštího března z přibližně tří metrů krychlových za sekundu až na dva metry krychlové za sekundu a podnik nyní čeká na souhlas dotčených orgánů a účastníků řízení. U vodního díla Vranov je podle ředitele povodí ale tento postup komplikovaný, protože Dyje pod nádrží je v některých úsecích hraničním tokem.
Zásobní prostor vranovské nádrže je aktuálně naplněný přibližně z 28 procent a cílem opatření je omezit další úbytek vody. Prioritou zůstává zásobování obyvatel pitnou vodou.
Nízké průtoky v povodí Svratky se projevují také poklesem hladin vírské a brněnské nádrže. Na nádrži Vír platí od poloviny září nejnižší třetí regulační stupeň. Odtok do Svratky je tak snížen na nezbytné minimum 650 litrů za sekundu, přičemž odběry pro zásobování pitnou vodou zůstávají zachovány v plném rozsahu. Snížený odtok z vírské přehrady přispívá k poklesu hladiny brněnské nádrže, která zajišťuje dostatek vody ve Svratce zejména pro ředění nedokonale čištěných odpadních vod z měst a obcí.