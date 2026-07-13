Povodí Moravy pracuje na tom, aby v Dyji v Břeclavi kvůli sinicím nehynuly ryby

Masa sinic, která ohrožuje ryby v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, se dostala k jezu v Břeclavi. Státní podnik Povodí Moravy a hasiči se snaží pomocí manipulací na jezech vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým sinicím, informoval podnik na svém webu. Situace pod Novomlýnskými nádržemi je letos složitá téměř celé léto kvůli suchu, ke kterému se ve druhé polovině června přidalo neobvyklé horko.
O přemnožených sinicích ohrožujících ryby informovalo Povodí Moravy v sobotu. Sinice přes noc spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace ve vodě tak dramaticky klesá. "Dnes v brzkých ranních hodinách opět klesla mezi jezem Bulhary a Břeclaví na nulu. Proto pracovníci Povodí provedli mimořádnou manipulaci na jezech Břeclav a Poštorná, aby zabránili hromadění sinic," uvedlo Povodí na webu. Pod jezem v Břeclavi se tvoří pěna, která se postupně rozpadá.
Vodohospodáři předpokládali, že za několik hodin dorazí do Břeclavi další masa sinic, před kterou ryby unikají. Sinice vodu proměnily v kašovitou hmotu, v níž ryby nemohou žít. Proto Povodí Moravy krátkodobě manipuluje s jezy v Poštorné a Břeclavi, aby mohly ryby uniknout do podjezí. "Současně dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi a z Poštorné okysličují pomocí rozstřiku vodu v nadjezí jezu Břeclav," uvedlo Povodí.
Pracovníci Povodí Moravy průběžně odebírají vzorky vody a mapují pohyb sinic pomocí dronu. Díky těmto opatřením uhynuly pouze některé menší ryby, k velkému úhynu zatím nedošlo. Situace na Dyji pod nádržemi je přes léto problematická už několik let a s ohledem na dopady klimatické změny se spíše zhoršuje. Letos je situace výjimečná kombinací sucha a horka, které navíc přišlo už koncem června, nikoliv až o prázdninách. V minulosti zde už k větším úhynům došlo, v roce 2022 to bylo přes 40 tun ryb. Po této události se vodohospodáři, energetici a rybáři dohodli, že v kritických dnech bude z provozu odstavená elektrárna, letos se tak stalo koncem června.