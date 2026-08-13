Povodí Moravy: Srážek je málo, k zásobování pitnou vodou je v nádržích vody dost

Autor: ČTK
  10:15aktualizováno  10:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod v ČR totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70 procent dlouhodobých průměrů. Na webu Povodí Moravy o tom informovala mluvčí Jana Kučerová. V nádržích je ale podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Vysoké teploty zvyšují vypařování vody z krajiny, což dál snižuje stavy vodních toků. Státní podnik kvůli nynějšímu stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho.

Nejkritičtější stav panuje podle firmy v oblastech odkázaných na mělké podzemní zdroje, jde o zásoby podzemní vody uložené těsně pod zemským povrchem. Naopak výrazně vyšší míru spolehlivosti mají skupinové vodovody, které odebírají vodu z vodárenských nádrží. Všechny tyto nádrže mají podle státního podniku nyní dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Požadavky na vodu pak částečně sníží i to, že končí sklizeň některých zemědělských plodin.

S klesajícími hladinami však stoupá nutnost regulace odtoků. "Vodárenské nádrže Vír a Hubenov se aktuálně nacházejí ve druhém regulačním stupni, což znamená nutnost snížení nadlepšovaného množství vody do toku. Vodárenská nádrž Vranov se aktuálně nachází ve třetím regulačním stupni, a kromě regulace odtoku vody do řeky Dyje je upraven také odběr vody pro závlahy. I v této situaci vodní nádrže, včetně těch vodárenských, významně dotují průtoky v tocích," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Současnou hydrologickou situací a predikcí vývoje se zabývali zástupci podniku ve středu při jednání pracovní skupiny nazvané Sucho. Zúčastnili se jí i zástupci krajských vodoprávních úřadů a významných vodárenských odběratelů. "Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o vývoji situace, o prognózách dalšího vývoje, o opatřeních, která je možné zavést a o vývoji potřeby dodávek vody v nejbližších měsících," uvedl Fína.

Povodí Moravy pro vybrané nádrže připravilo také matematické simulace vývoje s využitím reálných dat z let 2017 a 2018 i teoretického scénáře extrémního sucha. "Důležité je, že i při dalším pokračování extrémně suchého počasí bude v letošním roce zajištěna voda pro vodárenské účely. Bude-li ale extrémní sucho pokračovat ve stejné intenzitě i v příštím roce, tak bude nezbytné reagovat dalšími opatřeními, na která se už nyní musíme v předstihu připravovat," doplnil ředitel Povodí Moravy.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

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