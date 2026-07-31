Povodí Ohře dostalo od ÚOHS pokutu 90.000 korun za dodatky ke smlouvě

Povodí Ohře dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 90.000 korun za dodatky ke smlouvě na závodní stravování. Pokuta je pravomocná, rozhodnutí potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna, k němuž povodí podalo rozklad. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Upozornil, že rozhodnutí obsahuje závazný právní názor, který se týká uzavírání dodatků ke smlouvám, které zvyšují cenu zakázky.
"Aktuální rozhodnutí předsedy ÚOHS má obecný dopad i na jiné obdobné smlouvy, kdy má typicky zadavatel již řadu let uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, z níž pravidelně odebírá určité plnění na základě dílčích objednávek, a dodatky navyšuje v čase cenu této smlouvy - v daném případě šlo o závodní stravování," uvedl ÚOHS.
V tomto případě Povodí Ohře postupně navyšovalo v různých dodatcích cenu za oběd, aniž provedlo nové zadávací řízení, Původní smlouvu s dodavatelem podepsal státní podnik v roce 2015. Pokutu dostalo Povodí Ohře za dodatky z let 2022 až 2024.
"Tímto jednáním došlo ke změně smluvních podmínek, které změnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele," uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Státnímu podniku hrozila pokuta více než 500.000 korun, protože celkový objem dodatků dosáhl přibližně 5,5 milion korun včetně DPH. Pokuta je pravomocná, Povodí Ohře ji nyní musí zaplatit. Bránit se může podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Vyjádření Povodí Ohře ČTK zjišťuje.