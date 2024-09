Vznikl hlavně kvůli suchu, teď povodňový park pomohl Židlochovicím od nejhoršího

„Pod mostem už moc místa nezbývá, snad se tam nezasekne nějaká větší větev. Ale přetéct už by Svratka neměla. Ještě, že se zvýšil pravý břeh, jinak by to v cukrovaru už plavalo,“ prohodí v neděli dopoledne sedmdesátník v maskáčích.

Opírá se o zábradlí v centru Židlochovic na Brněnsku. Třetí povodňový stupeň tam řeka drží už od pátečního večera. Hladina se zvýšila kvůli upouštění přehrad, ale do Židlochovic přitéká také zdivočelá řeka Litava.

„Park na soutoku už je kompletně pod vodou. Kdybyste o něm nevěděla, ani nepoznáte, že tam je,“ dodá muž, típne cigaretu a míří zkontrolovat tok dál po proudu. Tam je zarostlý stromy a hrozí, že se budou vyvracet a vytvářet na řece špunt.

To by pro park, který Židlochovice dobudovaly teprve na začátku léta, znamenalo, že už z něj nebudou vidět ani špičky čerstvě zasazených stromků. A voda by se mohla dostat na silnici. Zatím ale nic takového nehrozí, místní hasiči jsou připravení, stromy průběžně kontrolují a odklízejí.

Počítalo se s pětiletou povodní

Architekt Tomáš Havlíček nezastírá, že na takové počasí, jaké zasáhlo Česko - a především Moravu a Slezsko – v polovině září, park nenavrhoval. Počítalo se s pětiletou nebo mírně větší povodní. Takže sám o sobě by nyní park čtyřtisícové Židlochovice neochránil.

„Zafunguje při lokálních deštích, velkých letních průtržích. Ale když to vezmu poctivě, retenční protipovodňový objem parku by sám o sobě při takovéto situaci byl zanedbatelný. Židlochovice leží na opravdu kritickém místě, důležitá je teď regulace na celém povodí,“ nezastírá Havlíček.

23. července 2024

Ovšem fakt, že se zvýšený průtok ve Svratce mohl rozlít do tůní, přes cyklostezku a pláže, městu ulevilo. Zvlášť ve čtvrtek a pátek, kdy řeka začala proudit na maximum. Pod kalnou vodou postupně co dvě hodiny mizely pláže, mola, chodníky i zatravněné břehy. Až nakonec schovala i kmeny vzrostlých a koruny nově vysazených stromků. Ještě nedávno přitom místo parku bylo pole s kukuřicí nebo řepkou.

„Až opadne voda, stromy a vůbec celý park to zvládnou. Všechen hmyz, zvířata i rostliny budou zpět. Není to první povodeň, kterou zažil. Zaplavený byl už loni o Vánocích. Tehdy tam dokonce voda zamrzla, ale obešlo se to bez podstatných škod,“ připomíná Havlíček.

Chystá se odlehčovací rameno

Starosta Židlochovic Jan Vitula (nez.) v sobotu odpoledne varoval, že voda by sice nemusela zaplavit ochranné pásmo a dotknout se domů, ale mohla by se přelít přes koupaliště na pravé straně řeky na hranici s Vojkovicemi.

„Právě pro pravý břeh je naplánované ještě další protipovodňové opatření. Chtěli bychom tam vytvořit odlehčovací rameno, které by právě v podobných situacích mohlo zase o něco snížit hladinu na hlavním toku. Odvedlo by vodu ze zástavby a za městem by ji zase vrátilo zpátky,“ předestírá plány Havlíček.

V Židlochovicích se přitom o úpravě břehů paradoxně začalo uvažovat kvůli suchu, odtékání spodní vody a usychání stromů v nedalekém zámeckém parku. Přestavba za 62 milionů korun, které putovaly z obecní kasy i fondů ministerstva životního prostředí a Evropské unie, nakonec spojila obě funkce.

Podle architekta Havlíčka by bylo bláhové si myslet, že proti povodním se není třeba chránit. „Střídají se nám tu doby sucha a hrozných lijáků, musíme se na to připravovat. Samozřejmě, teď si všichni přejeme, aby park zase mohl sloužit zvířatům, přírodě i lidem k rekreaci. A snad to bude brzo. Ale města se potřebují chránit,“ uzavírá.