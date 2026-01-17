Hasiči bojují s požárem nedaleko brněnského centra, z místa stoupal černý dým

Autor: ČTK, mav
  18:12aktualizováno  18:12
Hasiči v Brně zasahují u požáru přízemního domu ve Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS JmK

Francouzská ulice je neprůjezdná, na místě je mnoho hasičských vozidel a také sanitky.

Mluvčí hasičů Jan Dvořák uvedl, že podle prvotních informací jde o požár nízké budovy, jehož další šíření se podařilo zastavit.

„Jde o požár přízemní budovy o velikosti odhadem asi dvacet krát dvacet metrů. Požár už se dál nešíří, pracujeme na jeho dohašení, postupně rozebíráme konstrukce. Zatím to vypadá, že dům byl opuštěný, nikdo uvnitř nebyl, ani se s námi nikdo nespojil, že by někoho postrádal,“ doplnil mluvčí hasičů.

Lidé z okolních domů, kteří zásah sledují, popsali, že by mohly hořet například pneumatiky nebo jiný materiál uskladněný v areálu ve vnitrobloku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Kvůli střetu vlaku s osobou byl v sobotu zastaven provoz na několika železničních úsecích na východě metropole. Nejezdilo se mezi Praha-Libeň a Praha-Běchovice ani v úseku Praha-Běchovice –...

17. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:15

Dvě výstavy dnes zahájily sezonu v Alšově jihočeské galerii

ilustrační snímek

Sezonu v Alšově jihočeské galerii (AJG) dnes zahájily dvě výstavy v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna výstava představuje...

17. ledna 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Hasiči bojují s požárem nedaleko brněnského centra, z místa stoupal černý dým

Hasiči v noci na úterý 3. prosince likvidovali požár přístavku rodinného domu v...

Hasiči v Brně zasahují u požáru přízemního domu ve Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.

17. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Sídliště Skalka

Sídliště Skalka

Na Sídlišti Skalka ve Strašnicích hned u stanice metra došlo k další havárii horkovodu.

vydáno 17. ledna 2026  17:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní budova plzeňské knihovny projde modernizací za 250 milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň letos plánuje zahájit přestavbu hlavní budovy městské knihovny ve Smetanově ulici. Rekonstrukce s celkovými náklady až čtvrt miliardy korun má...

17. ledna 2026  16:12

Čtyři zranění při požáru v Moravské Třebové, jeden vážně. Vzlétl vrtulník

Na náměstí v Moravské Třebové přistával kvůli požáru vrtulník.

Při požáru bytového domu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové se v sobotu odpoledne zranili tři dospělí a dítě. Záchranáři jednoho těžce popáleného přepravili vrtulníkem do Brna, ostatní...

17. ledna 2026  17:42

Od paralympiády k rybníku. Život Zdeňka Krupičky mezi parahokejem a rybařením

Na fotografii vpravo je vidět vyza velká, Krupičkova rekordní ryba, o které...

Zdeněk Krupička patří k výrazným osobnostem českého parasportu. Jméno, které si většina fanoušků spojí především s parahokejem a paralympijskými hrami, však zdaleka nevypráví celý jeho příběh. Ten je...

17. ledna 2026  17:38

Bruntál plánuje letos prodej 42 parcel pro samostatné domy

ilustrační snímek

Bruntálská radnice chce letos začít s prodejem parcel v oblasti Za Mlékárnou, kde má vyrůst několik desítek řadových, samostatně stojících rodinných domů či...

17. ledna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Po opravě mikulášského nedostatku na tomto kluzišti se nyní již opět bruslí na tomto Hořejším nábřeží na Smíchově v Praze 5.

vydáno 17. ledna 2026  16:49

Pod Šmukýřkou

Pod Šmukýřkou

Vyhozené vánoční stromky v Praze 5-Košířích v ulici Pod Šmukýřkou.

vydáno 17. ledna 2026  16:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

I přes částečnou oblevu se v lednu 2026 opět na stejném místě před OC Nový Smíchov objevil kytarista, který hudbou potěšil své okolí.

vydáno 17. ledna 2026  16:47

Na Vltavě se dnes objevila letová tříšť, kachna, racek a labuť stejně jako jeden přívoz, což připomíná zimní období měsíce ledna 2026.

vydáno 17. ledna 2026  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.