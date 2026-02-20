Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Ulice byla nejprve několik hodin neprůjezdná, před 18:00 se provoz obnovil kyvadlově pro hromadnou dopravu. Zásah hasičů skončil ve 20:30.
Požár hasičům nahlásili před 14:00. Po příjezdu zjistili, že hoří byt v prvním patře bytového domu. Oheň se částečně rozšířil i do podkrovního bytu, kde bylo nutné na několika místech rozebírat podlahu.
V 15:30 byl požár pod kontrolou. Následovalo dohašování a odstraňování materiálu z místa požářiště pro potřeby vyšetřování. Hasiči také v provozovně pod požárem vysávali vodu a pomáhali evakuovat zboží.
Záchranáři měli v péči tři lidi, na místě byl i velkokapacitní sanitní vůz. „Šlo o staršího a mladšího muže, kteří se lehce nadýchali kouřem. Transportovali jsme je do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Ošetřili jsme i starší ženu se středně těžkým zraněním hlavy, také ji jsme transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček.
Stav nemovitosti posoudil statik. „Na základě jeho posudku nebylo nutné provést žádná další opatření. Ve spolupráci se zástupcem místní části jsme zajistili náhradní ubytování pro dva lidi. Poskytli jsme jim i soupravu nouzového přežití ve formě oblečení. Ve 20:30 hodin ohlásil velitel zásahu likvidaci požáru a jednotky se mohly vrátit na základny,“ sdělil Mikoška.
Škoda způsobená požárem je předběžně odhadnutá na milion korun. Příčinu zjišťují hasiči ve spolupráci s policisty. Jejich mluvčí Bohumil Malášek uvedl, že podle svědků měl požáru předcházet výbuch v jednom z bytů.
Ulice Hlinky v Brně (orientační místo nehody)
