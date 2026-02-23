Hlášení o požáru bytu v prvním patře domu v ulici Hlinky u brněnského výstaviště dostali hasiči v pátek před 14. hodinou. V bytě žil starší pár se svým jednačtyřicetiletým synem.
Zatímco oběma mužům se podařilo za pomoci policistů místo požáru rychle opustit, v patře zůstala v silně zakouřeném prostoru žena, kterou uvěznila spadlá skříň.
„Hlídka zraněnou zakrvácenou ženu, která nebyla schopna chůze, vyprostila a následně snesla do bezpečí mimo hořící dům,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Policisté se při zásahu nadýchali zplodin, proto jim hasiči poskytli kyslíkovou terapii. Všichni tři obyvatelé bytu byli odvezeni do nemocnice.
Při vyšetřování vyšlo najevo, že požáru předcházel výbuch, jak popisovali svědci. Došlo k němu v pokoji nejmladšího člena rodiny. Policisté nyní zjišťují, co přesně explozi způsobilo. Pracují přitom s několika verzemi.
Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun
„V pokoji muže nalezli mimo léků a potřeb vhodných pro výrobu pervitinu také nemalé množství především zábavní pyrotechniky. Která ze stanovených vyšetřovacích verzí bude nakonec zásadní, určí až další vyšetřování,“ poznamenal Malášek.
Hasiči odhadli škodu způsobenou požárem na milion korun. Zásah ukončili kolem 20:30, předtím byla frekventovaná ulice několik hodin neprůjezdná.