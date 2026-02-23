Požáru bytu předcházel výbuch. U potřeb pro výrobu pervitinu ležely rachejtle

Autor: rkr
  14:12aktualizováno  14:12
Pátečnímu požáru v bytovém domě v Brně skutečně předcházel výbuch, jak vypověděli svědci. Potvrdilo to policejní vyšetřování. Explozi patrně zavinil jednačtyřicetiletý muž, v jehož pokoji se nacházely potřeby pro výrobu pervitinu a také větší množství zábavní pyrotechniky. Policisté zároveň zveřejnili video, které zachycuje záchranu zraněné obyvatelky domu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlášení o požáru bytu v prvním patře domu v ulici Hlinky u brněnského výstaviště dostali hasiči v pátek před 14. hodinou. V bytě žil starší pár se svým jednačtyřicetiletým synem.

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun. (20. února 2026)
Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun. (20. února 2026)
Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun. (20. února 2026)
Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun. (20. února 2026)
7 fotografií

Zatímco oběma mužům se podařilo za pomoci policistů místo požáru rychle opustit, v patře zůstala v silně zakouřeném prostoru žena, kterou uvěznila spadlá skříň.

„Hlídka zraněnou zakrvácenou ženu, která nebyla schopna chůze, vyprostila a následně snesla do bezpečí mimo hořící dům,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté se při zásahu nadýchali zplodin, proto jim hasiči poskytli kyslíkovou terapii. Všichni tři obyvatelé bytu byli odvezeni do nemocnice.

Při vyšetřování vyšlo najevo, že požáru předcházel výbuch, jak popisovali svědci. Došlo k němu v pokoji nejmladšího člena rodiny. Policisté nyní zjišťují, co přesně explozi způsobilo. Pracují přitom s několika verzemi.

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

„V pokoji muže nalezli mimo léků a potřeb vhodných pro výrobu pervitinu také nemalé množství především zábavní pyrotechniky. Která ze stanovených vyšetřovacích verzí bude nakonec zásadní, určí až další vyšetřování,“ poznamenal Malášek.

Hasiči odhadli škodu způsobenou požárem na milion korun. Zásah ukončili kolem 20:30, předtím byla frekventovaná ulice několik hodin neprůjezdná.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

V kafilerii skončí kvůli nákaze 230 tisíc nosnic, škoda může jít do stamilionů

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  16:23

Manévry na Dalešické přehradě. Zřejmě se nevynořil policejní potápěč

Policejní auto.

U Dalešické přehrady na Třebíčsku aktuálně zasahují všechny složky IZS. Podle policistů jde o pátrací akci. „Bližší informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedla Policie ČR na síti X....

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  16:22

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo

ilustrační snímek

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo. Hygienici na konci minulého týdne evidovali 1628 nemocných v přepočtu na 100.000...

23. února 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Cheb připravuje kvůli chystanému průmyslovému parku koncepci bydlení

ilustrační snímek

Město Cheb chce mít do začátku léta hotové podklady pro novou koncepci bydlení ve městě a jeho okolí. Koncepce navazuje na přípravy Strategického...

23. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vysočina plánuje v Jihlavě výstavbu domu s byty i pro pracovníky nemocnice

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce v sousedství svého jihlavského úřadu postavit dům se 72 byty a 200 parkovacími místy. Určené budou pro pracovníky příspěvkových organizací...

23. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

Starosta brněnských Židenic otestoval samořiditelnou Teslu

Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...

23. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Ve Strakonicích začala obnova slepého ramene Otavy

ilustrační snímek

Ve Strakonicích začala obnova bývalého slepého ramene řeky Otavy, známého jako Stará řeka. Vyčistí se přítok vody a zanesené koryto, zvýší se průtok vody....

23. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Studentů z Ukrajiny na univerzitě v Liberci přibývá, z cizinců jich je nejvíc

ilustrační snímek

Ukrajinských studentů na Technické univerzitě v Liberci (TUL) přibývá. Zatímco před začátkem války na Ukrajině v únoru 2022 jich v Liberci studovalo zhruba 50,...

23. února 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Další klášter v majetku Chebu. Kostel svatého Václava čeká nová role

Dominikánský klášter napojený na kostel sv. Václava v horní části Kamenné ulice...

Cheb převezme do svého majetku kostel svatého Václava, na jehož údržbu církev nemá peníze. Svatostánek stojí v Kamenné ulici v sousedství dominikánského kláštera. Ten by se měl už letos začít...

23. února 2026  15:52

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

23. února 2026  8:52,  aktualizováno  15:47

Nemocnice Vrchlabí navýšila objem poskytované péče,počet operací vzrostl o 6 pct

ilustrační snímek

Soukromá Nemocnice Vrchlabí loni navýšila objem poskytované péče. Počet operací meziročně vzrostl o 6,2 procenta na 1580 výkonů z 1488 v roce 2024. Nárůst...

23. února 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.