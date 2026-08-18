Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

„V úterý 30. června přišli při požáru bytu způsobeného zkratem elektroinstalace o celý svůj domov a veškerý majetek,“ shrnuje počátek tragédie i závěry vyšetřovatelů vnučka Žaneta Koller.
|
Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat
Záchranným složkám se sice podařilo oba seniory z plamenů dostat živé, oheň však manželům způsobil vážné zdravotní komplikace.
„Dědeček měl značné popáleniny těla a několik dní následně v nemocnici strávil v umělém spánku,“ doplňuje vnučka s tím, že oba její prarodiče zachránili hasiči nejspíš úplně na poslední chvíli.
Celá tragédie je z lidského hlediska o to bolestnější, čím si už manželé v minulosti prošli. Pro oba se totiž nejedná o první těžkou životní zkoušku, které musí čelit. V minulosti už oba úspěšně svedli boj s rakovinou.
Místo klidného a ničím nerušeného stáří nyní senioři stojí před další obrovskou překážkou. Musí se nejen zotavovat z následků požáru, ale i řešit ztrátu domova. Z jejich bytu momentálně zůstaly jen zbytky.
„Přestože byli pojištěni, sjednané pojištění bohužel nepokryje skutečný rozsah škod ani náklady na obnovu bydlení a pořízení základního vybavení,“ doplňuje vnuk Zdeněk Baláš tuto bezvýchodnou ekonomickou situaci na portálu Donio, kde běží sbírka na pomoc seniorům s obnovou domova.
|
Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu
Událost pro ně představuje zátěž, při které opět potřebují obrovskou dávku vnitřní síly, aby se dokázali postavit zpět na nohy. „Naším největším přáním je pomoci jim vrátit důstojné bydlení a ukázat jim, že v této těžké chvíli na všechno nejsou sami,“ vysvětluje Baláš hlavní motivaci rodiny.
Z vybraných prostředků se podle něj uhradí nezbytná obnova a opravy bytu po požáru. Finance poslouží i k nákupu zničeného nábytku, spotřebičů, oblečení a obuvi.