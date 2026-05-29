Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

„Když si hlídka hořících palet všimla, plameny již nabraly na síle a hořet začala i budova. Přivolali hasiče, záchrannou službu i policisty a operační středisko městské policie vyslalo další hlídky na pomoc,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Hasiči požár uhasili a odvětrávají zakouřené prostory, nikdo se nezranil, doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Strážníci se potom podíleli na evakuaci asi 50 zákazníků a zaměstnanců z prodejen. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici.
Na místě jsou i státní policisté. „Přesná příčina požáru je nadále v šetření. Probíhá ohledání místa činu,“ uvedli na síti X.