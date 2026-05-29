Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:22
Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali záchrannou službu a hasiče, společně se kterými pomohli evakuovat 50 lidí z vnitřních prodejen.
Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026) | foto: HZS JMK

„Když si hlídka hořících palet všimla, plameny již nabraly na síle a hořet začala i budova. Přivolali hasiče, záchrannou službu i policisty a operační středisko městské policie vyslalo další hlídky na pomoc,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Hasiči požár uhasili a odvětrávají zakouřené prostory, nikdo se nezranil, doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Strážníci se potom podíleli na evakuaci asi 50 zákazníků a zaměstnanců z prodejen. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici.

Na místě jsou i státní policisté. „Přesná příčina požáru je nadále v šetření. Probíhá ohledání místa činu,“ uvedli na síti X.

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

