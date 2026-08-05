Požár kamionu před polednem uzavřel D2 na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku

Požár v nákladovém prostoru kamionu dnes před polednem uzavřel dálnici D2 na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Nákladní auto stojí na krajnici, kvůli zásahu hasičů ale bylo třeba dálnici uzavřít. Policisté dopravu odklání na 41. kilometru u Podivína. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška a policistů David Chaloupka.
"Požár nákladního automobilu nám nahlásili okolo 11:30, některé jednotky na místo přejely z likvidace požáru porostu podél dálnice na 47. kilometru ve stejném směru," řekl Mikoška.
Hasiči museli z návěsu vyskládat převážené zboží, aby se dostali k ohnisku požáru. Policisté odklánějí dopravu na sjezdu 41 u Podivína na souběžnou silnici do Hustopečí, kde se mohou řidiči na dálnici vrátit.