U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny

Požár v Bořím lese měli hasiči nahlášený zhruba deset minut před jedenáctou dopoledne, asi za půl hodiny jej dostali pod kontrolu. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, zasahovalo tedy u něj více jednotek. „Šlo o požár na ploše asi půl hektaru, zapojilo se deset jednotek,“ uvedl mluvčí. Jednalo se tedy zhruba o 50 hasičů.
Továrnu Muna se při osvobozování rozhodla zlikvidovat sovětská armáda, vyhodila ji do povětří. Výbuch rozmetal munici na 750 hektarech. V 90. letech nechal stát 250 hektarů vyčistit.
Zbývající plochu od roku 2015 prohledávají pyrotechnici. Ze země vyzvedli desítky tisíc kusů malorážového střeliva, dělostřeleckých a ručních granátů, nábojů do kulometů či iniciátorů.
Boří les je součástí Lednicko-valtického areálu. Na neúrodné písčité půdě ho založili Lichtenštejnové. Lákavý je hlavně pro cyklisty, kteří se vydávají po stezkách k historickým památkám, jako je Dianin chrám, kaple sv. Huberta nebo Tři Grácie. Veřejnosti je tedy přístupný, až na oblasti, ve kterých se právě pohybují pyrotechnici.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz