Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

Autor: rkr
  15:32aktualizováno  15:32
Nejen zápach a nepořádek způsobují nedopalky, které odhazují kuřáci z balkonů. V Brně kvůli jednomu zbytku cigarety vyhořela lodžie a vznikla tak škoda za stovky tisíc korun. Policisté zatím viníka neodhalili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš BíbaMF DNES

O květnovém požáru lodžie ve druhém patře informovala v letním zpravodaji městské části starostka Nového Lískovce.

„Podle hasičů požár způsobil nedopalek odhozený kuřákem ve vyšším patře, který asi vítr zanesl na lodžii. Na ní se vznítil kočárek, ve kterém naštěstí nebylo v té chvíli dítě,“ popsala Jana Drápalová (Zelení).

Požár podle ní způsobil škodu na domě i bytě ve výší stovek tisíc korun. Městská část podala trestní oznámení na neznámého pachatele a pokud bude dopaden, bude platit nejen škodu, ale i zásah integrovaného záchranného systému.

Střecha hotelu v Brně začala hořet kvůli nedopalku. Ležel tam až dva dny

Policisté nicméně zatím viníka neodhalili. „Zjišťujeme konkrétní odpovědnost,“ informoval jejich mluvčí David Chaloupka. Starostka je už skeptická. „Obávám se, že to skončí odložením bez nějakého postihu,“ řekla redaktorovi iDNES.cz.

Ve zpravodaji zároveň přidala apel, aby lidé dodržovali zákaz kouření ve společných prostorách i na balkonech bytových domů. „Nejen, že kouř obtěžuje sousedy, ale bohužel odhazování nedopalků je běžný jev, jak vidíme na zemi pod balkony velmi často. Lidé si pravděpodobně vůbec neuvědomují, že tím mohou způsobit vážné neštěstí a velkou škodu i ohrozit obyvatele domů na zdraví a životě,“ zmínila Drápalová.

Zároveň upozornila, že za porušení domovního a požárního řádu hrozí v obecních bytech výpověď pro hrubé porušení nájemní smlouvy. Kromě kouření je zakázáno také vyhazování předmětů z oken a balkonů, což se týká rovněž nedopalků.









