Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:32
Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit. Požár tak není dosud plně zlikvidovaný.

„Nově vzniklá ohniska odhalíme buď termokamerou, nebo se objeví plamenné hoření. Ráno byla na místo znovu povolaná dronová služba. Zatím se nedá odhadnout, jak dlouho ještě na místě budeme, ale snad se podaří požár dnes zlikvidovat,“ uvedl Mikoška. Hasiči požářiště stále prolévají vodou, k hašení použili i pěnidlo.

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na kilometry daleko. (20. dubna 2026)
Předběžný odhad škody je 50 milionů korun. Ta se však může ještě měnit, až ji zpřesní majitel firmy. Jedná se o firmu Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem, vstřikování po montáž.

Příčina požáru zatím není známá, vyšetřovatelé, kteří ji mají zjistit, jsou na místě od pondělí.

V pondělí po vypuknutí požáru hasiči doporučili lidem z okolí nevětrat kvůli zplodinám, které z místa unikaly. Několik hodin totiž stoupal nad místem požáru hustý tmavý dým. Ještě v pondělí v podvečer ale toto doporučení hasiči odvolali.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

