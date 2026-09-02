Při požáru rodinného domu se popálili dva lidé, hasiči zachraňovali i kočky

Hlášení o požáru hasiči dostali krátce před půl desátou večer. Plameny zasáhly střechu i spodní část domu. Po dohašování a rozebírání konstrukcí jej zlikvidovali dnes ráno krátce před půl čtvrtou.
„Vzhledem k náročnosti a délce zásahu povolal velitel zásahu na místo také dobrovolnou jednotku předurčenou k vytvoření týlového zázemí pro zasahující,“ zmínil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Zdravotníci ošetřili dva lidi. „V jednom případě jsme měli v péči muže středního věku, měl lehkou popáleninu ruky,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Lehce se popálila také seniorka, oba zraněné záchranáři po ošetření ponechali na místě.
Příčinu požáru i škodu hasiči zjišťují. „Už nyní je však zřejmé, že se bude pohybovat v řádu milionů korun,“ řekl Mikoška.