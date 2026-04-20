V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

Autor: ČTK, iDNES.cz
  7:42aktualizováno  9:23
Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných. Lidem v okolí skladu doporučili nevětrat a omezit pobyt venku. Událost má vliv i na dopravu v místě, policisté kvůli zásahu uzavřeli okolní ulice.

Požár byl nahlášen ráno v 5:34. Na místo byla vyslána i mobilní chemická laboratoř z Tišnova. Hasiči nasadili 16 jednotek, což v přepočtu znamená zhruba 80 hasičů.

Ještě před 9. hodinou začali počet redukovat. „Požár ale ještě pod kontrolou nemáme, stále tam jsou nějaká ohniska,“ uvedl mluvčí Jaroslav Mikoška po deváté hodině.

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na kilometry daleko. (20. dubna 2026)
Kouř z požáru byl vidět z daleka, z jedné strany přes velký kus Brna, ze druhé až od Slavkova u Brna. Událost je podle Mikošky bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy.

Hasiči místo rozdělili na tři úseky, vodu dovážejí kyvadlově. „Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli na sociální síti Threads.

Požár vypukl v areálu společnosti Maplast, která se na svém webu prezentuje jako expert na vstřikování plastů s vlastní nástrojárnou. Ve své lisovně zpracovává všechny termoplasty včetně komodit a technických plastů, jejichž součástí jsou i materiály plněné skleněnými nebo uhlíkovými vlákny či minerály.

V souvislosti s požárem policisté pro rychlejší příjezd a odjezd hasičské techniky uzavřeli nejbližší komunikace v Jezerní a Břeclavské ulici.

Dále je také částečně uzavřena Modřická ulice, a to mezi křižovatkou ulic Moravská a Žižkovka z důvodu dočerpávání vody do cisteren a bezproblémového pohybu hasičské techniky. Objízdná trasa vede přes Vídeňskou ulici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.