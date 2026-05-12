Požár střechy rodinného domu na Vyškovsku způsobil škodu 4,5 milionu korun

Škoda po pondělním požáru střechy rodinného domu v Bošovicích na Vyškovsku je předběžně 4,5 milionu korun. Při požáru se nikdo nezranil, příčinu vzniku hasiči vyšetřují. Na webu hasičů o tom informoval mluvčí Petr Příkaský.
Požár měli hasiči nahlášený v pondělí před 13:00. "Operační středisko vzhledem k rozsahu události vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu," uvedl mluvčí. U požáru zasahovalo asi 70 hasičů. "Díky rychlému zásahu se podařilo zabránit rozšíření ohně na okolní rodinné domy," popsal mluvčí.
Hasiči následně rozebírali střešní konstrukci a pokračovali v hašení skrytých ohnisek. V podkroví použili také hasicí hřeby, které pomohly dostat vodu do nepřístupných míst. Objekt kontrolovali termokamerou.
Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu krátce po 15:00, likvidaci velitel zásahu nahlásil o dvě hodiny později. Mluvčí doplnil, že uchráněné hodnoty dosahují 12 milionů korun.