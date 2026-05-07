Machař přišel o vše, co měl. Ve dvě ráno vyběhl ven ze svého domu, který začal hořet, v plamenech se ještě dovnitř vracel pro přítelkyni, aby ji dostal ven.
„Dnešní noc jsem strávil v pekle. Podívejte se tady, veškeré zázemí máme pryč, je to hrůza, v životě jsem nic takového nezažil,“ líčí na videu z místa tragédie, které umístil na sociální sítě.
Jemu ani nikomu z jeho příbuzných, kteří v místě byli, se nic nestalo. Horší už je situace ohledně zvířat. „Naši psi neměli to štěstí. Nedalo se tam už vletět, je to katastrofa,“ popisuje dále.
Fotoreportérovi iDNES.cz pak povídal, že musí hlídat přítelkyni, která měla čtyřnohé mazlíčky jako děti. „Musím pro bagr a vyvézt ty psy,“ říká.
Co požár způsobilo, zatím přesně neví. Spekuluje o tom, že možná jedna z koček, o kterou se staral, vykonala svou potřebu do zásuvky, a způsobila tak následné běsnění plamenů. „Nebo elektrická koloběžka,“ pokračuje Machař s tím, že konkrétní příčinu však neví.
Každopádně požár jej samotného s rodinou připravil i o střechu nad hlavou. Bydleli tam celkem čtyři. „Budu muset koupit nějakou chýši,“ říká s tím, že si nepotrpí na žádné honosné věci.
Na sociálních sítích i jinde se už hlásí spousta příznivců, kterým Machař v dalším videu děkuje. Jedním z nich je šéf záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku Ondřej Csik.
„Je to můj kamarád a kolega a ve štychu ho nenecháme. Shromáždím lidi a v pondělí mu vyrazíme na pomoc. Dřív bohužel nemůžeme, jsme zavaleni prací a zvířaty, o která se musíme postarat,“ popsal.
Lidé se nabízí i s pomocí na odklizení trosek požářiště. Kdyby to podle svých slov měl Machař dělat sám a najímat si firmu, nedoplatil by se. I tak teď vyzývá lidi, kteří by mu chtěli pomoci, aby zaslali finanční dar na účet jeho stanice.
Podle mluvčího hasičů Jana Dvořáka budou škody ve statisících. Celkově na místě bojovali v noci s plameny za pomoci třech hadic. Uhašení trvalo dvě hodiny.