Místo soudní války dohoda. Podnikatel se vzdal parkoviště a prodá pozemky městu

Karolína Kučerová
  17:52aktualizováno  17:52
O parcely nedaleko Louckého kláštera ve Znojmě se radnice s jejich majitelem, podnikatelem Karlem Fiedlerem, přela více než jedenáct let. Obě strany počítaly, že spor brzy skončí u soudu, nakonec se však překvapivě dohodly.
Plocha v Aninské ulici u Louckého kláštera ve Znojmě zůstávala kvůli sporu města s podnikatelem Karlem Fiedlerem ladem. Na její části neoficiálně parkovala auta. | foto: archiv Karla Fiedlera

Plocha v Aninské ulici u Louckého kláštera ve Znojmě zůstávala kvůli sporu města s podnikatelem Karlem Fiedlerem ladem. Na její části neoficiálně parkovala auta. | foto: archiv Karla Fiedlera

Město z pozemků chtělo vytvořit místo k rekreaci, majitel se jich však nechtěl vzdát. Sám na nich zamýšlel postavit mimo jiné parkoviště, na což mu radnice opakovaně odmítala vydat povolení. K prodeji byl Fiedler svolný, ovšem ne za cenu, kterou by si Znojmo představovalo.

Nakonec se prodej, který schválili znojemští zastupitelé, uskuteční za dva tisíce korun za metr čtvereční. Tuto Fiedlerem navrženou cenu považovalo město ještě před půl rokem za nepřijatelnou, od té doby však nastal jeden zásadní rozdíl. Znojmo si totiž pořídí veškeré Fiedlerovy pozemky, zatímco dosud nabízel pouze polovinu. Za asi tři čtvrtě hektaru Znojmo dohromady zaplatí téměř 15 milionů korun.

„Předtím jsem si chtěl polovinu pozemků nechat, protože jsem měl stále podnikatelský záměr, a to stavbu parkoviště. Toho jsem se ale, i vzhledem k délce sporu, nyní vzdal a souhlasil jsem s prodejem všech pozemků. V rámci možností jsem tedy spokojený s tím, jak to dopadlo, i když ne úplně. Cítil jsem ale, že ty pozemky patří městu,“ zdůvodňuje Fiedler, proč nakonec na prodej, který je pro něj méně výhodný než jeho předchozí nabídky, přistoupil.

Ještě loni na podzim přitom volil tvrdá slova. „Je opravdu krádež pozemků jedinou cestou pro vytvoření veřejně prospěšné stavby? Lze to nazvat jinak než drzostí a zneužitím veřejné moci? Asi těžko,“ tvrdil.

Chystá se zeleň s dětským hřištěm a dráhou

Město je s výsledkem spokojeno. „Oceňuji přístup pana Fiedlera. Jednání bylo nakonec klidné a jsme rádi, že jsem se dohodli. Trvali jsme na tom, že pozemky chceme všechny, včetně těch nejlukrativnějších, které si chtěl předtím nechat,“ podotýká znojemský místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Hlavním důvodem, proč město o lokalitu tolik stálo, je studie Louka pod Loukou, která si klade za cíl zkultivovat okolí postupně rekonstruovaného Louckého kláštera. Vzniknout tu má rekreační zeleň s dětským hřištěm a dráhou pro kola.

Nyní tomu již nic nebrání. „Na zasedání zastupitelstva byla schválena i územní studie k tomuto projektu, nyní tak můžeme zadat studii. Zároveň zahájíme na pozemku nějaké práce, například prořezávání stromů,“ nastiňuje Malačka.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zanedbané území u bývalé textilky promění Hrádek nad Nisou na park

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

