Práce na domově pro seniory v Nopově ulici v Brně se přesunuly nad zem

Práce na stavbě domova pro seniory v Nopově ulici v Brně se zhruba po čtyřech měsících přesunuly nad zem. Obě nové budovy mají základy. U jedné z nich dělníci dokončili obvodové zdi, druhá má hotový strop v prvním podlaží a stavbaři pracují na betonáži. Pokud půjde vše dobře, práce by mohly skončit v listopadu příštího roku a první senioři by se do domova mohli nastěhovat na jaře roku 2028. Novinářům to dnes řekli zástupci zhotovitele a koncesionáře.
Při stavbě domova se město spojilo se soukromým sektorem a vybralo koncesionáře, kterým je akciová společnost DS Nopova. Firma celý projekt připravila, zajišťuje stavbu a domov pro seniory bude na základě smlouvy také 30 let provozovat. Náklady na veškeré práce přesáhnou 800 milionů korun.
Nový domov pro seniory nahradí starou budovu ze 70. let minulého století, kterou dělníci zbourali. Nové budovy s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím budou mít kapacitu 300 lůžek, což je o 75 více, než mělo původní zařízení. V jednotlivých podlažích bude celkem deset oddělení, na každém patře dvě. "Každé to patro má svoji klubovnu, svoje denní místnosti či sesternu a je schopno samostatně fungovat," uvedl Jiří Dušek z DS Nopova.
"S výstavbou a provozováním domovů pro seniory máme díky struktuře akcionářů dlouholeté zkušenosti. Je pro nás důležité, abychom poskytli klientům a klientkám služby v nejvyšší kvalitě, proto bude domov v Nopově ulici příjemným, přehledným a důstojným místem, kde se budou moci cítit jako doma," řekl předseda správní rady akciové společnosti DS Nopova Vladimír Odehnal.
Koncese podle Duška ukládá, že klienti budou za služby platit podle úhradové vyhlášky."To znamená za dvoulůžkový pokoj maximálně 625 korun na den a na jednolůžkovém 670 korun. S tím, že klientům musí zůstat minimálně 15 procent z jejich důchodu," řekl Dušek. Zájemci se budou moct hlásit zřejmě ve druhé půlce roku 2027. Klienti, kteří obývali starý dům pro seniory, byli přemístěni do jiných zařízení, zejména v Brně. Někteří v nich již zůstanou, mají však i možnost se vrátit do nového, uvedl vedoucí sociálního odboru města Brna Jan Polák.
Koncesionář staví na pozemcích města, které majetkem Brna zůstanou. Stejně tak zůstane v majetku města nový domov pro seniory. Město bude investici splácet a po uplynutí lhůty, kterou stanovuje koncese, se stane i provozovatelem domova pro seniory.