Smršť ve westernovém městečku. Prachový ďábel nadělal z přístřešku třísky

Autor: rkr
  16:12aktualizováno  16:12
Fascinující a zároveň děsivou podívanou zaznamenali ve Westernovém městečku Boskovice, kde se vytvořil meteorologický úkaz zvaný prachový ďábel, který připomíná miniaturní tornádo. Vzdušný vír se prohnal pastvinami a zcela zdemoloval koňský přístřešek. Nikdo z lidí ani zvířat mu v cestě nestál, takže se událost obešla bez zranění.
Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný...

Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný prachový ďábel. Ten zcela zničil přístřešek pro koně. | foto: Westernové městečko Boskovice

Ve Westernovém městečku Boskovice se nyní připravují na letní sezonu. Prachový ďábel tuto osadu „navštívil“ první květnovou sobotu, městečko o jeho přítomnosti informovalo v pondělí na svém facebookovém účtu.

„Vzdušný vír se vytvořil o první květnové sobotě na našich pastvinách. Nikoho nezranil, ale zničil přístřešek pro koně, který zvedl do výšky sedmi metrů a pak jej hodil na zem,“ stojí v příspěvku, který je doplněn fotkami od návštěvníků.

V angličtině se zmíněný jev nazývá Dust devil, česky se mu kromě doslovného překladu říká také rarášek nebo čertík.

„Trvalo to jen pár sekund. Za třicet let, co městečko provozujeme, jsme nic podobného nezažili,“ řekl šerif Luboš „Jerry“ Procházka. Ve chvíli, kdy vír zvedl přístřešek, u něj postávali dva koně. Ti okamžitě utekli do bezpečí a poté udiveně sledovali, co z jejich úkrytu zbylo.

„Nešlo o tornádo, protože tornáda se tvoří zásadně z bouřek a jsou mnohem větší než prachoví ďáblové. Ti se tvoří za velmi teplých dnů, kdy je bezvětří. Půda se vlivem slunečních paprsků doslova přehřeje. Nad zemí se vytvoří teplý vzduch, který pak stoupá nahoru a při střetu se studeným vzduchem vzniká vertikální rotace,“ popsal vedoucí oddělení Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Petr Münster.

Podle něj se tato událost obvykle odehraje bez škod a vír jen pročeše stromy.

„V tomto případě měl přístřešek pro koně smůlu. Muselo jít o objekt bez bočních stěn nebo s výrazně přesazenou střechou. Vír mohl tedy domek dobře zachytit za střechu a nadzvednout. Kdyby měl přístřešek plné zdi nebo menší střechu, zřejmě by se nic nestalo,“ uvedl Münster a odkázal na objekt poblíž přístřešku, který zůstal beze škod. „Dokonce se v něm nemusel pohnout ani list papíru,“ podotkl.

