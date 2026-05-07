Praha dostala od ÚOHS pokutu 620.000 korun za dělení zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil pražskému magistrátu pokutu 620.000 korun za dělení zakázek na opravu Pálffyovského paláce na Malé Straně. Pokutu dostala Praha spolu s Pražskou konzervatoří, s níž zakázky zadávala, ta už pokutu musela zaplatit letos v lednu. Rozhodnutí je pravomocné, hlavní město se proti němu neodvolalo. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.
Rozhodnutí se týká 12 smluv se stavebními firmami, které konzervatoř a magistrát uzavřely v letech 2019 až 2022 jako smlouvy na zakázky malého rozsahu. Celková hodnota prací přitom přesáhla 50 milionů korun. Zakázku tak měli zadavatelé podle ÚOHS vypsat v některém z otevřených zadávacích řízení. Úřad původně vyměřil Pražské konzervatoři pokutu 500.000 korun a hlavnímu městu 590.000 korun.
Praha i konzervatoř podaly rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi, který jej v lednu zamítl a pokutu pro konzervatoř potvrdil. Rozhodnutí o sankci pro hlavní město ale vrátil svému úřadu k novému posouzení. ÚOHS nyní pokutu mírně navýšil na 620.000 korun.
"Realizace některých prací poptávaných Pražskou konzervatoří byla smluvně přímo navázána na dotaci poskytovanou pražským magistrátem. Všech 12 zkoumaných zakázek bylo zadáváno ve vzájemné časové souvislosti, přičemž jednotlivé smlouvy neobsahují nepředvídatelná či nárazová plnění,“ uvedl dříve předseda ÚOHS Mlsna.
Pravomocnou pokutu musela Pražská konzervatoř zaplatit po rozhodnutí předsedy z letošního ledna, pokuta pro Prahu je pravomocná až nyní a město ji musí zaplatit. Vzhledem k tomu, že se proti ní magistrát k předsedovi ÚOHS už znovu neodvolal, nemůže rozhodnutí ani napadnout u soudu.