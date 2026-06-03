Praha má kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením, kritizuje Schorm

Praha má na svém území podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením. Velkou část jich provozuje v jiných krajích, jde o polovinu z 28 zařízení v šesti regionech. Od Prahy je dělí od 50 do 170 kilometrů. Pro Pražany, kteří je využívají, to znamená odtržení od rodiny a přátel. Kancelář ombudsmana to dnes uvedla na webu. Podle náměstkyně pražského primátora Alexandry Udženije (ODS) není mimo jiné kvůli nedostatku pozemků a budov reálné přesunout všechna zařízení do Prahy a je legitimní plánovat sociální služby v širším regionálním prstenci, jako to dělají i jiná evropská města.
"Pobytové sociální služby jsou někdy vzdálené od Prahy i desítky kilometrů. Pro rodinu nebo přátele je tak návštěva jejich blízkého během pracovního týdne prakticky nereálná," upozornil zástupce ombudsmana. Některá zařízení dělí od Prahy přibližně hodina až 2,5 hodiny cesty autem. To ale podle zástupce ombudsmana odporuje zákonu o sociálních službách, podle kterého musí každý kraj zajistit dostupné sociální služby na svém území.
"V minulosti bylo běžné systematicky vyčleňovat lidi s postižením z velkých měst do odlehlých oblastí. Je však nejvyšší čas tento historický přežitek změnit a zajistit, aby už lidé nemuseli opouštět své domovy a ztrácet tak sociální vazby," uvedl Schorm.
Udženija v oficiální odpovědi Schormovi uvedla, že město si je problému vědomo a na jeho řešení nerezignovalo, ale přemístění zařízení z jiných krajů do Prahy naráží na řadu problémů. V metropoli podle ní není dostatek pozemků či nemovitostí, které by magistrátu umožnily vytvořit vyšší stovky lůžek potřebných pro zrušení mimopražských kapacit. Problémem jsou podle náměstkyně i některé zákonné podmínky, které jsou v Praze fakticky nenaplnitelné.
V metropoli podle Udženije chybí i personál a stát ve financování i jiných oblastech ignoruje specifické postavení hlavního města s ohledem na jeho rozlohu, zalidnění či stěhování lidí z jiných částí republiky. "Klíčem k pochopení naší pozice je uznání specifického postavení Prahy jako města a kraje s výrazným metropolitním přesahem," uvedla náměstkyně. Dodala, že strategie města počítá s rozvojem sociálních služeb v širším regionu celé metropolitní oblasti tak, jako to dělá Vídeň, Berlín či Kodaň.
Odlehlost služeb s sebou podle kanceláře ombudsmana kromě přetržených vazeb nese i další důsledky. Vede k územní segregaci a diskriminaci lidí s postižení. V zařízení mimo své bydliště mívají méně pracovních, vzdělávacích a volnočasových příležitostí. Služby zároveň často sídlí v zámcích či uzavřených areálech. Už ze své podstaty tak nemohou poskytnout služby, které klientům umožní žít s podporou nezávislý život a být součástí společnosti.
Zástupce ombudsmana proto hlavnímu městu předložil návrh nezbytných opatření. Navrhuje například zastavit investice do nových služeb mimo Prahu, zjistit potřeby současných klientů a zajistit jim komunitní služby na území metropole. Zároveň plánuje společné jednání se zástupci Prahy i ministerstva práce a sociálních věcí. "Nejde jen o to, kde je služba umístěna, ale i o její povahu. Pobytové zařízení má přijít na řadu, až když lidé nemohou s podporou zůstat ve svém přirozeném prostředí," uvedl Schorm.
Udženija k tomu uvedla, že podle názoru vedení města není vhodné interpretovat přirozené sociální prostředí jako území vymezeného katastrální čárou. "Naopak, nucené omezování péče výhradně na území metropole by v podmínkách extrémně nákladného realitního trhu vedlo k faktickému snížení dostupnosti pobytových sociálních služeb, což vnímáme jako riziko nepřímé diskriminace těch, kteří pomoc potřebují naléhavě," napsala.