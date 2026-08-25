Praha má zaplatit za chyby ve vyhlášce méně - 1,3 milionu Kč, rozhodl ÚOHS

Praha má za chyby ve vyhlášce regulující hazard zaplatit méně, místo 2,4 milionu korun půjde o 1,3 milionu Kč, rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Rozhodnutí je pravomocné, Praha se může obrátit na soud. Zda tak učiní, to magistrát podle mluvčího Víta Hofmana rozhodne po prostudování odůvodnění rozhodnutí.
Předseda ÚOHS sankci snížil po předchozím rozhodnutí Krajského soudu v Brně a loňském nálezu Ústavního soudu, uvedl Švanda. Krajský soud ve svém rozsudku rozlišil dvě posuzované formy regulace, a to adresnou regulaci hazardních her a plošnou regulaci živé hry. S přihlédnutím k závěrům Ústavního soudu dospěl k závěru, že protiprávní byla adresná regulace, nikoli plošná regulace živé hry. Také tento závěr musel ÚOHS v novém rozhodnutí zohlednit.
Podle Hofmana město s celkovým postojem úřadu dlouhodobě důrazně nesouhlasí, za klíčový úspěch nicméně považuje fakt, že ÚOHS již neukládá pokutu za současnou regulaci, ale jen za již zrušené vyhlášky účinné do konce roku 2020. "ÚOHS se tak ztotožnil s nálezem Ústavního soudu. S podrobným odůvodněním samotného rozhodnutí jsme zatím neměli možnost se seznámit, proto o dalším postupu rozhodneme po poradě s právními zástupci města," uvedl mluvčí magistrátu.
Podle aktuální legislativy se mohou porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže provinit nejen firmy, ale i města a obce. To se podle ÚOHS stalo i v případě pražské vyhlášky. "Magistrát chyboval, když bez ospravedlnitelných důvodů narušil hospodářskou soutěž. Na svém území zvýhodnil soutěžitele, kteří mohli na vymezených místech nadále provozovat hazardní hry," uvedl Mlsna. Protisoutěžní jednání trvalo podle nynějšího rozhodnutí od 21. prosince 2018 do 31. prosince 2020.
Délka protisoutěžního jednání je tak kratší, než byla původně vymezena, což byl jeden z důvodů pro stanovení nové výše pokuty, která se měnila už v minulosti. Původně ÚOHS Praze vyměřil sankci 1,27 milionu korun, kterou následně předseda ÚOHS zvýšil na 2,4 milionu. Toto rozhodnutí však loni Krajský soud v Brně zrušil a věc vrátil ÚOHS.
Podle nového rozhodnutí pražský magistrát chyboval, když uplatňoval na území města regulaci umožňující provozovat hazardní hry pouze na konkrétních místech uvedených v příloze k vyhlášce. Vyhláška stanovila místa a čas, na kterých bylo možné provozovat loterie a jiné podobné hry, aniž by byl výběr proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, uvedl ÚOHS.