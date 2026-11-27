Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2024 vyměřil pražskému magistrátu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za zadávání zakázek na geodetické práce bez zadávacího řízení. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.
ÚOHS potrestal Prahu za to, že od ledna do září 2018 zadala 23 zakázek bez zadávacího řízení podle zákona. Jejich předmětem byly pravidelně pořizované geodetické práce, které se týkaly zaměřování objektů v areálu Pražské tržnice v Holešovicích a v nemocnici Na Bulovce.
Podle antimonopolního úřadu šlo o takzvané zakázky pravidelné povahy, které měla Praha zadat jako celek v odpovídajícím zadávacím řízení. Ačkoliv jednotlivé práce zadávaly různé odbory magistrátu, podle zjištění úřadu nemají pravomoc o zakázkách rozhodovat samostatně. Magistrát měl podle ÚOHS stanovit předpokládanou hodnotu prací na úrovni všech svých odborů, a ne zadávat jednotlivé zakázky za konkrétní odbory.
Rozhodnutí antimonopolního úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, který zamítl rozklad hlavního města. Poté musela Praha pokutu zaplatit. Následovala správní žaloba ke Krajskému soudu v Brně, kterou soud zamítl a kasační stížnost k NSS. Ani s ní ale Praha neuspěla, další opravné prostředky nemá k dispozici.