Prasklá jímka na Znojemsku měla platné povolení i revizi, tvrdí ředitel podniku

Policisté i Česká inspekce životního prostředí podle Koláře v úterý dostali od zemědělského podniku veškeré informace, které si k případu vyžádali.
Z farmy minulé pondělí uniklo do Dyje tři tisíce metrů krychlových směsi zvířecích výkalů a zbytků steliva a krmiva. Kejda napáchala škody nejprve v Junáckém údolí a v části Vranova nad Dyjí, potom vtekla do Dyje.
Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie
Kvůli tomu celý minulý týden vodohospodáři řešili znečištění vody a zásobování Znojma a okolí pitnou vodou, než se podařilo naředěnou kejdu postupně odplavit ze Znojemské přehrady dál v neškodné koncentraci. „Naštěstí to odborníci zvládli a pitná voda byla zajištěná,“ uvedl Kolář.
Jeho podnik nasadil mechanizaci, aby pomohl likvidovat bezprostřední škody v místech, kudy se kejda provalila. Jímka byla stará devět let a šlo o železobetonovou konstrukci. „Byla to stavba na desítky let,“ poznamenal Kolář.
Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny
Doufá, že případ by mohl být vyřešený poměrně brzy vzhledem k tomu, že policie i orgány ochrany životního prostředí dostaly veškeré informace, které si vyžádaly. Farma se nyní snaží řešit, jak co nejrychleji postavit jímku novou, protože kapacity jí nyní chybí. „Je pro její fungování zásadní,“ uvedl ředitel.
V Podmyčích hospodaří Zemědělské družstvo Petřín. Je jedním z několika, které jsou součástí skupiny Rhea Holding, která působí na pomezí Vysočiny, jižních Čech a jižní Moravy a také na Slovensku. Kromě zemědělských podniků má i zpracovatelské kapacity, aktuálně usiluje například o stavbu zpracovatelského závodu na kuřata v Jindřichově Hradci. Obhospodařuje 22 tisíc hektarů půdy a má zhruba 500 zaměstnanců.