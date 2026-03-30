Právní pomoc cizincům vyjde státní kasu na víc peněz, upozorňuje Schorm

Právní pomoc cizincům vyjde státní kasu podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma na víc peněz. Ministerstvo vnitra chce totiž podle Schorma ukončit financování neziskových organizací, které dosud poskytovaly pomoc žadatelům o mezinárodní ochranu. Nově ji mají poskytovat advokátní kanceláře. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na svém webu.
Lidé prchající před pronásledováním či válkou, kteří v Česku žádají o mezinárodní ochranu, často nemají peníze na advokáta. Jsou odkázáni na bezplatné právní poradenství, které jim poskytují neziskové organizace díky veřejným dotacím. S posledním březnem tato finanční podpora neziskovým organizacím končí.
Dlouhodobě podle kanceláře plynula z evropských prostředků s malou spoluúčastí z českého rozpočtu. Namísto využití zdrojů z EU ale podle kanceláře padlo rozhodnutí vypsat veřejnou zakázku a financovat právní poradenství výlučně ze státního rozpočtu. Zakázka je určena pouze advokátním kancelářím, neziskové organizace jsou vyloučeny.
"Zatímco s využitím evropských peněz by poradenství neziskových organizací stálo daňové poplatníky pět milionů korun, u veřejné zakázky pro advokáty stát zaplatí přes 23 milionů korun,“ uvedl Schorm, který v této souvislosti poslal ministrovi vnitra Lubomíru Metnarovi (ANO) dopis. Upozornil v něm také na to, že peníze pro neziskové organizace původně zahrnovaly nejen právní poradenství, ale i potřebné psychologické a sociální služby. Přístup k těmto službám by cizinci mohli úplně ztratit.
"A finanční zátěž pro stát se tím může znásobit. Na rozdíl od poradenství neziskových organizací končí poradenství advokátů už podáním žaloby. Stát tak musí vynakládat další peníze na advokáty ustanovené cizincům pro soudní řízení. Pokud ale soud advokáta nepřidělí, zůstane cizinec v klíčové fázi řízení zcela bez pomoci," upozornil Schorm. Doplnil, že taková praxe je v rozporu s požadavky evropského práva. To státu ukládá zajistit nemajetným cizincům bezplatného právníka i pro samotné soudní řízení.
"Od vzniku samostatné České republiky počet cizinců vzrostl z 50.000 na více než milion. Nevládní sektor má velkou zásluhu na integraci cizinců do naší společnosti bez zásadnějších problémů a na tom, jak stát zvládl všechny migrační výzvy. Navíc se pracovníci neziskových organizací špičkově orientují v azylovém právu. Hrozí, že se toto jedinečné know-how ztratí a bude v budoucnu chybět," varuje zástupce ombudsmana.