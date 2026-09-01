Pražská městská firma chybovala při výpovědi z náplavky, potvrdil NS

Městská firma Trade Centre Praha (TCP) chybovala, když vypověděla spolku Dvojka sobě smlouvu o nájmu prostor na pražské náplavce. Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání hlavního města, zjistila ČTK z usnesení zpřístupněného v databázi soudu. Výpověď byla za daných okolností neoprávněná. TCP uvedla, že svůj postup nadále považuje za správný.
Spor vedlo hlavní město, respektive městská společnost TCP, se spolkem Dvojka sobě, který si na náplavce pronajímal dvě kobky. Jednu z nich svěřil k provozování kavárny jinému podnikateli.
Praha dala spolku výpověď s odůvodněním, že část pronajatých prostor přenechal do podnájmu bez vědomí a souhlasu majitele. Obvodní soud pro Prahu 2 však výpověď označil za neoprávněnou a Městský soud v Praze jeho rozsudek potvrdil.
NS se problémem znovu detailně nezabýval, protože dovolání Prahy označil za nepřípustné. Město stavělo dovolání například na otázce, zda lze souhlas s podnájmem vyvodit pouze z toho, že pronajímatel věděl nebo mohl vědět, že v prostoru podniká někdo jiný než nájemce.
Podle NS ale nižší soudy nezaložily své rozhodnutí jen na této okolnosti. Vyšly z konkrétního zjištění, že Praha o provozování kavárny třetí osobou věděla a svůj souhlas vyjádřila i uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.
Dovolání tak podle NS ve skutečnosti zpochybňovalo skutková zjištění soudů, tedy snažilo se prosadit jinou verzi toho, co se v daném případě stalo, a proto bylo nepřípustné. NS zároveň zdůraznil, že skutkové závěry nižších soudů nebyly v zásadním rozporu s provedenými důkazy.
Mluvčí TCP Ondřej Šrámek ČTK sdělil, že firma se s rozhodnutím teprve seznámí, svůj postup nicméně považuje za správný. "Rozsudek NS nám zatím nebyl doručen, takže se s ním nejprve budeme seznamovat a následně zvážíme další postup. Nicméně máme stále za to, že nájemce porušil svoje smluvní povinnosti. Nájemce prostor stále užívá a probíhá řízení o vyklizení," uvedl.