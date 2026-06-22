Před budovami televize a rozhlasu v Brně lidé protestují proti vládním plánům

Před budovami České televize i Českého rozhlasu v Brně se dnes před polednem shromáždily desítky lidí, stávkujících zaměstnanců i příznivců. Obávají se ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti, nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Pracovníci obou institucí dnes na plán ohlášený vládou Andreje Babiše (ANO) reagovali čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávkou. Protesty se konají také v Praze a v regionálních studiích.
Rozhlasové zaměstnance podpořili v Brně herci a herečky z brněnských divadel, kteří v Beethovenově ulici čtou úryvky z děl George Orwella, Karla Čapka nebo Františky Plamínkové. Lidé na místě mají transparenty jako Rozhlas nedáme nebo Bez svobodných médií není svobodná společnost.
"Obáváme se ovládnutí médií veřejné služby. Obáváme se, že cesta k tomuto ovládnutí je zrušení koncesionářských poplatků," řekla ČTK pracovnice rozhlasu Alena Hesová za iniciativu Veřejnoprávně. Poděkovala za podporu veřejnosti. Ulicí ale prošel také muž, který výstražnou stávku označil za komedii a cirkus.
Před televizním studiem v Brně-Líšni se shromáždila asi stovka zaměstnanců, chodník u hlavního vchodu je popsaný hesly jako Pro Vás, ne pro politiky, Nenecháme si vzít telku estébáky a Ruce pryč od pravdy.
V poledne zástupci iniciativy Veřejnoprávně Ivana Šmelová a Šimon Švub přečetli na kameru prohlášení, kde zdůraznili, že příprava stávky se odehrávala ve volném čase stávkujících, kterých se v brněnském studiu zapojilo 276. Černá trička potištěná slovem Stávka si zaměstnanci televize hradili ze svého. "Z koncesionářských poplatků na materiály spojené se stávkou nešla ani koruna," zdůraznil Švub. Zaměstnanci televize v živém vstupu do poledních zpráv pozdravili diváky České televize. Hodinu trvající stávku stráví podle svého uvážení, mohou se také zapojit do sběru odpadků v okolí brněnského sídla televize.
Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají příští rok snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. Zástupci televize a rozhlasu uvedli, že by museli omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici uvádějí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.