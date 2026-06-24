Předběžné opatření Ústavního soudu k účasti prezidenta na summitu NATO

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Josefa Baxy a soudkyň a soudců Michala Bartoně, Lucie Dolanské Bányaiové, Milana Hulmáka, Veroniky Křesťanové, Jiřího Přibáně, Dity Řepkové, Martina Smolka, Jana Svatoně, Pavla Šámala (soudce zpravodaje), Jana Wintra a Daniely Zemanové ve věci návrhu prezidenta republiky na rozhodnutí o sporu o rozsah kompetencí vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy, za účasti vlády, ministra zahraničních věcí a ministerstva zahraničních věcí, jako účastníků řízení, o návrhu na předběžné opatření, takto:
Vládě, ministru zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá:– aby bezodkladně notifikovali Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) a organizátorům summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky, a zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci, a – aby se zdrželi jednání, jímž by účasti prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře bránili či ji ztěžovali.
Odůvodnění:
1. Prezident republiky dne 22. 6. 2026 podal k Ústavnímu soudu návrh na rozhodnutí o sporu o rozsah kompetencí podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy. Prezident republiky v návrhu namítá, že bráněním v účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy si vláda a další účastníci řízení osobují jeho pravomoc podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy zastupovat stát navenek. Prezident republiky současně navrhuje nařízení předběžného opatření k zajištění své účasti na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. a 8. července 2026 v Ankaře podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 102 a § 76 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu.
2. Předloženým návrhem usiluje prezident republiky o rozhodnutí ve dvou směrech. Prvním je zajištění své účasti na summitu NATO, který se koná ve dnech 7. a 8. července 2026 v Ankaře. Druhým je obecné vyjasnění otázky sporu o rozsah kompetencí vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech NATO v rámci oficiální delegace České republiky. Co se týká druhé otázky, nevzniká potřeba přijetí okamžitého rozhodnutí Ústavního soudu. Jinak je tomu nicméně v případě první otázky, kdy je zjevné, že vydáním rozhodnutí až po konání summitu by se tento návrh prezidenta vyprázdnil. Ústavní soud proto zvažoval, zda v čase, který je do konání summitu NATO v červenci 2026 k dispozici, přednostně a bezodkladně rozhodovat o věci samé. Usoudil však, že rozhodovat o tak významné, složité a do značné míry mimořádné věci v takové časové tísni není zodpovědné. Proto, aniž by předjímal rozhodnutí o věci samé, rozhodl pouze o návrhu prezidenta republiky na předběžné opatření o jeho účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře.
3. Při rozhodování o zatímní úpravě zohlednil, že se blíží uplynutí konce lhůty pro notifikování složení oficiální delegace České republiky organizátorům summitu NATO dne 26. 6. 2026 a že se blíží konání summitu na počátku července tohoto roku. Z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že podle dosavadní ustálené a dlouhodobé praxe, která existuje od vstupu České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), vláda nekladla překážky účasti prezidenta republiky na summitech této organizace a zajistila jeho účast. Prezident republiky se zásadně účastnil české delegace na summitech NATO, s výjimkou mimořádného summitu v Bruselu v březnu 2022 a řádného summitu v Madridu v témže roce, kdy pro zdravotní komplikace tehdejšího prezidenta republiky vedl delegaci předseda vlády.
4. To Ústavnímu soudu značí, že podle dosavadní ustálené a dlouhodobé praxe prezident republiky je členem delegace České republiky na summitech NATO. Nejde přitom o praxi prima facie neústavní, která by ochrany Ústavního soudu nepožívala. Zároveň vzal Ústavní soud v úvahu, že touto zatímní úpravou poměrů nebude nepřiměřeně zasaženo do ústavního postavení vlády ve smyslu čl. 67 odst. 1 Ústavy.
5. Z těchto důvodů je do doby vydání rozhodnutí ve věci samé namístě zachování dosavadní praxe. Ústavní soud proto podle § 63 zákona o Ústavním soudu přistoupil k přiměřenému použití § 102 odst. 1, 3, § 75c odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a protože bylo třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, nařídil předběžné opatření na základě návrhu prezidenta republiky. Tímto rozhodnutím Ústavní soud nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci.
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 24. června 2026
Josef Baxa, předseda Ústavního soudu