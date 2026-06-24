Předběžné opatření Ústavního soudu k účasti prezidenta na summitu NATO

Autor: ČTK
  18:19aktualizováno  18:19
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Josefa Baxy a soudkyň a soudců Michala Bartoně, Lucie Dolanské Bányaiové, Milana Hulmáka, Veroniky Křesťanové, Jiřího Přibáně, Dity Řepkové, Martina Smolka, Jana Svatoně, Pavla Šámala (soudce zpravodaje), Jana Wintra a Daniely Zemanové ve věci návrhu prezidenta republiky na rozhodnutí o sporu o rozsah kompetencí vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy, za účasti vlády, ministra zahraničních věcí a ministerstva zahraničních věcí, jako účastníků řízení, o návrhu na předběžné opatření, takto:

Vládě, ministru zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá:– aby bezodkladně notifikovali Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) a organizátorům summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky, a zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci, a – aby se zdrželi jednání, jímž by účasti prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře bránili či ji ztěžovali.

Odůvodnění:

1. Prezident republiky dne 22. 6. 2026 podal k Ústavnímu soudu návrh na rozhodnutí o sporu o rozsah kompetencí podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy. Prezident republiky v návrhu namítá, že bráněním v účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy si vláda a další účastníci řízení osobují jeho pravomoc podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy zastupovat stát navenek. Prezident republiky současně navrhuje nařízení předběžného opatření k zajištění své účasti na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve dnech 7. a 8. července 2026 v Ankaře podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 102 a § 76 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu.

2. Předloženým návrhem usiluje prezident republiky o rozhodnutí ve dvou směrech. Prvním je zajištění své účasti na summitu NATO, který se koná ve dnech 7. a 8. července 2026 v Ankaře. Druhým je obecné vyjasnění otázky sporu o rozsah kompetencí vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech NATO v rámci oficiální delegace České republiky. Co se týká druhé otázky, nevzniká potřeba přijetí okamžitého rozhodnutí Ústavního soudu. Jinak je tomu nicméně v případě první otázky, kdy je zjevné, že vydáním rozhodnutí až po konání summitu by se tento návrh prezidenta vyprázdnil. Ústavní soud proto zvažoval, zda v čase, který je do konání summitu NATO v červenci 2026 k dispozici, přednostně a bezodkladně rozhodovat o věci samé. Usoudil však, že rozhodovat o tak významné, složité a do značné míry mimořádné věci v takové časové tísni není zodpovědné. Proto, aniž by předjímal rozhodnutí o věci samé, rozhodl pouze o návrhu prezidenta republiky na předběžné opatření o jeho účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře.

3. Při rozhodování o zatímní úpravě zohlednil, že se blíží uplynutí konce lhůty pro notifikování složení oficiální delegace České republiky organizátorům summitu NATO dne 26. 6. 2026 a že se blíží konání summitu na počátku července tohoto roku. Z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že podle dosavadní ustálené a dlouhodobé praxe, která existuje od vstupu České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), vláda nekladla překážky účasti prezidenta republiky na summitech této organizace a zajistila jeho účast. Prezident republiky se zásadně účastnil české delegace na summitech NATO, s výjimkou mimořádného summitu v Bruselu v březnu 2022 a řádného summitu v Madridu v témže roce, kdy pro zdravotní komplikace tehdejšího prezidenta republiky vedl delegaci předseda vlády.

4. To Ústavnímu soudu značí, že podle dosavadní ustálené a dlouhodobé praxe prezident republiky je členem delegace České republiky na summitech NATO. Nejde přitom o praxi prima facie neústavní, která by ochrany Ústavního soudu nepožívala. Zároveň vzal Ústavní soud v úvahu, že touto zatímní úpravou poměrů nebude nepřiměřeně zasaženo do ústavního postavení vlády ve smyslu čl. 67 odst. 1 Ústavy.

5. Z těchto důvodů je do doby vydání rozhodnutí ve věci samé namístě zachování dosavadní praxe. Ústavní soud proto podle § 63 zákona o Ústavním soudu přistoupil k přiměřenému použití § 102 odst. 1, 3, § 75c odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a protože bylo třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, nařídil předběžné opatření na základě návrhu prezidenta republiky. Tímto rozhodnutím Ústavní soud nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. června 2026

Josef Baxa, předseda Ústavního soudu

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá rozsáhlou studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik unikátní studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek retenčních prvků zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.