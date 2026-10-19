Předseda brněnské ODS Kerndl rezignoval na svou funkci, členem strany zůstane

Končící náměstek brněnské primátorky a předseda brněnské ODS Robert Kerndl rezignoval na funkci předsedy oblastní organizace Brno-město, členem strany zůstává. Informoval o tom dnes v prohlášení, které rozeslal médiím. Už letos v květnu oznámil, že nebude na žádné z kandidátek ODS do zastupitelstva města ani městských částí. Odchod zdůvodnil tím, že se chce po téměř čtvrt století v politice věnovat jiným věcem.
"Dnes jsem oblastní radě brněnské ODS oznámil své rozhodnutí, které jsem učinil již před delší dobou, že rezignuji na funkci předsedy oblastního sdružení ODS Brno-město. Můj nástupce bude oblastním sněmem zvolen na počátku listopadu letošního roku. Toto rozhodnutí je logickým vyústěním mého dřívějšího oznámení, že již nebudu kandidovat v letošních komunálních volbách. Jsem totiž přesvědčen, že předseda politického subjektu na městské úrovni by měl být zároveň členem příslušného zastupitelstva města," uvedl dnes Kerndl.
Náměstkem brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) byl nepřetržitě od roku 2018, v letech 2010 až 2014 byl brněnským radním. Brněnským zastupitelem je od roku 2006.
"Kolegům z ODS jsem již před půl rokem řekl, že pro ODS v Brně zajistím podmínky pro zásadní změny. A to se stalo. V první fázi v rámci tvorby kandidátky dostaly prostor nové a nadějné tváře. Nyní po volbách logicky dochází k dalšímu kroku, kdy chci dát prostor novým mladším osobnostem, kterých má brněnská ODS naštěstí dostatek, i v rámci vedení strany. Po takřka 25 letech v politice v nejrůznějších funkcích a pozicích jsem dospěl k závěru, že je čas věnovat se i jiným věcem, na které jsem logicky neměl v posledních letech čas," napsal Kerndl, který patří mezi známé tváře brněnské ODS.
Letošní komunální volby v Brně vyhrála kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Druhý skončil vítěz minulých voleb, ODS, TOP 09 a nezávislí, se 13 mandáty. Přestože televizní producentka a volební jednička ODS Kamila Zlatušková vstupovala do voleb v Brně s ambicí zvítězit, druhé místo považuje za slušný výsledek a nevnímá ho jako osobní prohru. V čele kandidátní listiny Zlatušková vystřídala dosavadní brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), která už také nekandidovala.
O koalici na magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, ODS a TOP 09, Zelené Brno, Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. Do koaličních jednání není zapojené hnutí ANO, které s 11 mandáty skončí zřejmě v opozici.