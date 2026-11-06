Předsedou brněnské ODS bude radní Svoboda, místopředsedou Chládek

Brněnská organizace ODS bude mít nové vedení. Oblastní sněm strany dnes zvolil předsedou nového brněnského radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše Svobodu a místopředsedou zetě bývalého premiéra a expředsedy ODS Petra Fialy Michala Chládka. Nahradí dosavadního náměstka primátorky Brna Roberta Kerndla a bývalou brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou. Mluvčí brněnské organizace Monika Švaříčková to oznámila v tiskové zprávě.
Matyáš Svoboda povede oblastní sdružení do června 2027, kdy se uskuteční řádný sněm. Advokát Svoboda je členem ODS 17 let, od roku 2022 byl místostarostou Králova Pole, nyní se stal radním Brna.
"Volby jsme nevyhráli, to je fakt. Odmítám ale poraženecké nálady i snahu vykreslit výsledek jako konec brněnské ODS. Po osmi letech ve vedení města v nelehkých časech nás volil téměř každý pátý volič a zůstáváme ve vedení města i řady městských částí,“ uvedl Svoboda k výsledkům podzimních komunálních voleb.
Zeť expremiéra a bývalého předsedy ODS Fialy Michal Chládek je zastupitelem Brna a Jihomoravského kraje. V krajském zastupitelstvu vede sociální výbor a věnuje se hlavně péči o lidi s autismem a duševnímu zdraví.
Bývalá primátorka Vaňková a její náměstek Kerndl v obecních volbách nekandidovali. O svém záměru oba informovali letos na jaře. Kerndl po volbách rezignoval na funkci předsedy brněnské ODS, členem strany zůstal.