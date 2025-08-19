Znojemské historické vinobraní
Kvůli loňské nepřízni počasí slaví Znojemské historické vinobraní 40. ročník až letos, a to 12. až 14. září. Na své si zde přijde skoro každý. Poskytne totiž čtrnáct scén, které nabízejí hudební, historický a degustační program nebo i akce pro děti a odpočinkové zóny. Z hudebních vystoupení se můžete těšit na jména Ewa Farna, Čechomor, D. Y. K. nebo Wohnout.
Kde a kdy: Znojmo, 12. až 14. září
Ne nadarmo má vinobraní přívlastek historické. Znojmo totiž ožije třeba historicko-řemeslným tržištěm, chudinskou čtvrtí a na Masarykovo náměstí přijede král Jan Lucemburský se svou družinou. Tento průvod se koná v pátek ve 20 hodin a v sobotu ve 14 hodin a čítá přes 500 dobových postav. Vstupenky zakoupené loni jsou stále platné.
Pro návštěvníky, kteří účast na akci stále zvažují, jsou permanentky na pátek a sobotu v předprodeji do konce srpna za 750 korun, od září stojí o sto korun víc. Vstupenky je možné zakoupit online přes Ticketportal nebo přímo na místě. Vstupné jen na pátek stojí 650 korun, na sobotu 800. Studenti a lidé nad 60 let mají slevu, děti do 15 let mají vstup zdarma a nedělní program v podobě historického tržiště je volně přístupný i bez vstupenky. Vstupné na rytířské turnaje stojí 150 korun.
10. září 2023
Pálavské vinobraní
Tradiční Pálavské vinobraní nabídne 12. až 14. září spojení vína, gastronomie a kultury. Mikulov zaplní čtyřicet stánků, které budou nabízet víno i burčák. Mezi vystupující interprety patří například Pam Rabbit, Divokej Bill, Jelen, O5 a Radeček či MIKOLAS.
Kde a kdy: Mikulov na Břeclavsku, 12. až 14. září
Vrcholem vinobraní je průvod krále Václava IV. s jeho chotí, kterou ztvární česká divadelní herečka francouzského původu Chantal Poullain. Pro rodiny s dětmi je připravena zábavná soutěž „Z vinohradu do pohárku“, která se koná v zámecké Sala terrena. Platba ve stáncích je při slavnostech možná pouze kartou.
V předprodeji stojí do konce srpna permanentka na pátek a sobotu 1 100 korun, do 11. září pak o sto korun víc. Na místě je permanentka za 1 300 korun, lístek na jednotlivé dny přijde na 880. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma, nedělní vstup je zdarma pro všechny zájemce.
Strážnické vinobraní
Na Strážnickém vinobraní 13. září nebude chybět moravské víno, cimbálová muzika ani tradiční krojovaný průvod od Skalické brány na náměstí. Právě na náměstí se odehrají hlavní body programu v podobě hudebních a tanečních vystoupení.
Kde a kdy: Strážnice na Hodonínsku, 13. září
Novinkou letošního vinobraní je zábavní zóna pro děti s názvem Vinohraní s interaktivních hrami a tvořivou dílničkou. Nebude chybět ani ukázka výrobků ze strážnického modrotisku, který je součástí kulturního dědictví UNESCO. Večer završí hudební vystoupení skupiny Lake Malawi, která byla jedním z finalistů soutěže Eurovize v roce 2019. Akce začíná v deset hodin. Vstup je zdarma.
Vinobraní v Moravské Nové Vsi
Tradiční Vinobraní v Moravské Nové Vsi vypukne v sobotu 13. září od 17 hodin ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší. Už ve 14.30 projde obcí krojovaný průvod, který vyvrcholí „otevřením hory“.
Kde a kdy: Moravská Nová Ves na Břeclavsku, 13. září
Program probíhá vždy na dvou místech, takže na své si přijdou posluchači cimbálu i modernější hudby. Na ulici Zátiší vystoupí například dětský folklorový soubor Jatelinka, místní pěvecké sbory a rocková skupina Five Live. Na druhém place, který je na ulici Výmol, vystoupí cimbálová muzika Lália, Vojara a skupina Jazz Petit Q. Vstup je zdarma.
Velkopavlovické vinobraní
Vinobraní ve Velkých Pavlovicích zaplní taneční parket za Sokolovnou 19. a 20. září. V pátek vystoupí kapely Quanti Minoris, Panoptiko a The Teachers, sobotní program doprovodí různá folklorní seskupení, dechovka nebo cimbálovka. Odpoledne projde městem slavnostní krojovaná chasa.
Kde a kdy: Velké Pavlovice na Břeclavsku, 19. až 20. září
Vstupné je k zakoupení na místě, lístek na každý den stojí 350 korun, na oba dny 600 korun. Do 13. září je možné zakoupit dvoudenní zvýhodněnou vstupenku v online předprodeji za 500 korun. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma.
Bzenecké krojované vinobraní
Kde a kdy: Bzenec na Hodonínsku, 19. až 20. září
32. ročník Bzeneckého krojového vinobraní se koná 19. a 20. září. Tradiční akce opět nabídne stánky místních vinařů a slavnostní krojovaný průvod, kterého se zúčastní také paní kněžna s doprovodem či bůh Bakchus obklopený nymfami. K vidění budou rovněž historický šerm či ohňová show. Páteční program začíná v 17.30, sobotní v 9.30 a poté ve 14 hodin. Vstup je zdarma.
Retro vinobraní Valtice
Vinařství Château Valtice pořádá vinobraní v sobotu 20. září. Zazní zde písně od kapel Street69, Mechaniq, Metalinda a Highland. Na místě je možné si připlatit i prohlídky sklípků.
Kde a kdy: Valtice na Břeclavsku, 20. září
Od 8.30 se uskuteční mistrovství světa družstev ve sběru hroznů ve formě, kterou prováděli brigádníci v 50. a 60. letech. Zápisné stojí 200 korun, přihlášky je možné podávat do 12. září. Ti, co upřednostňují posezení ve sklepě, mohou navštívit běžné víkendové Posezení u cimbálu. Tato akce se koná ve Vinařské 100dole, do které můžete přijít, aniž byste zakoupili lístky na vinobraní. Vinobraní v Château Valtice nahrazuje akci Zámecký košt vín.
Vstupenky jsou k zakoupení přes portál Ticketlive na stránkách Chateau Valtice za 300 korun, na místě pak stojí 380 korun.
Nechorská slavnost Vinobraní
Kde a kdy: Prušánky na Hodonínsku, 20. září
Tradiční vinobraní v prušánecké osadě Nechory, kterou organizují Vinné sklepy Nechory, se uskuteční v sobotu 20. září. Zahájí jej průvod krojované mládeže od Kulturního domu v Prušánkách, který vrcholí u tanečního parketu v Nechorách. Tam pro vinaře a hosty zahraje cimbálová muzika, po ukončení programu následuje volná zábava s hudbou a tancem. Vstup je zdarma.
Sedlecké vinobraní
Kde a kdy: Sedlec u Mikulova na Břeclavsku, 27. září
V Sedleci u Mikulova již tradičně zpříjemní podzim vinobraní. V sobotu 27. září zde budou prodávat místní burčák, jídlo a nebude chybět ani ochutnávka vín. Akce začíná v 10 hodin, od 11 bude hrát cimbálová muzika Hudci a Jiří Zonyga. Předpokládaný konec je v 19 hodin. Vstup je zdarma.
Drnholecké vinobraní
Kde a kdy: Drnholec na Břeclavsku, 27. září
V Drnohlci se v sobotu 27. září otevře více než třicet vinných sklepů, čtrnáctý ročník Drnholeckého vinobraní tak nabídne rozličný výběr jihomoravských vín v doprovodu lidové hudby.
Akce začíná v 10 hodin.
Valtické vinobraní
Kde a kdy: Valtice na Břeclavsku, 3. až 4.října
Na Valtickém vinobraní poteče víno proudem 3. a 4. října. Hudební doprovod obstarají Xindl X, Karol a Kvído, Josef Vališ, Petr Bende či revival ABBA. Páteční program začne na náměstí Svobody v 15 hodin, sobotní veselí odstartuje v 11 hodin krojový průchod z ulice Sobotní.
Permanentka na oba dny stojí 800 korun. Lístek na pátek je k dispozici za 400 a na sobotu za 600 korun.
