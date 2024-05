Konec průvodčích na jihomoravské železnici se blíží, lístky už jen v automatu

1 Víc asistentů-revizorů

„Přistoupili? Vaše jízdenky, prosím.“ Průvodčí tyto věty pronese za den tolikrát, že by to ani nespočítal. V jihomoravských regionálních vlacích zato tito pracovníci Českých drah mohou odpočítávat dny, kdy je vysloví naposledy.

Kvůli úsporám se totiž hejtmanství rozhodlo průvodčí do svých vlaků od prosince „neobjednat“. Nyní se z toho stává téma krajských voleb, kdy záměr opoziční strany kritizují. Zmizet mají nejen z růžovo-bílých souprav Moravia, ale také z těch, které bude na jihu provozovat soukromá společnost Arriva, a také z dalších nových vlaků na jiných trasách.

Naopak tam, kde zůstanou starší soupravy státního dopravce, kraj ponechá i průvodčí. To je případ trati z Brna na Kyjov, z Moravských Budějovic do Znojma či z Tišnova do Bystřice nad Pernštejnem. Stejně tak zůstane uniformovaná četa v rychlících nebo expresech. Tyto spoje si totiž neobjednává kraj, ale přímo ministerstvo dopravy.

Krajská společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, na druhou stranu plánuje rozšířit řady revizorů, respektive asistentů, jak nová místa nazývá. Těch ale nevytvoří tolik, kolik v prosinci odejde průvodčích. Přesné číslo nicméně dosud kraj nesdělil.

„Tím, že asistenti nemají povinnost být ve vlaku po celé trase, mohou řešit případné konfliktní situace s cestujícími snáze bez zdržování jízdy. Díky sladění s přepravní kontrolou v autobusech je navíc možné pracovníky využít efektivněji a umožnit jim například nástupy a ukončení služeb v blízkosti jejich bydliště,“ přibližuje mluvčí Kordisu Květoslav Havlík s tím, že účinnost revize lístků ve vlacích zůstane díky hrozbě pokut zachována i přes celkový pokles kontrolorů.

2 Místo pokladen automaty

Kraj chce ušetřit také uzavřením nádražních pokladen, tedy seškrtáním prodejců jízdenek. Do prosince hejtmanství hodlá na všechny vlakové zastávky v regionu umístit jako náhradu minimálně jeden jízdenkový automat. Ten tak přibude i tam, kde dnes není žádná možnost koupě lístku a cestující si jej pořizují až ve vlaku právě u průvodčích. Celkem půjde o tři sta automatů.

„Na nich půjde zvolit tři modely nákupů. Nejjednodušeji si cestující přes obrazovku zvolí požadovanou stanici mezi nejčastěji vybíranými, dále bude možné kupovat podle počtu zón a pak také podle cílové stanice, pokud chybí mezi preferovanými,“ popisuje Havlík.

Zásadní je, že půjde o elektronické jízdenky hrazené pomocí platební karty. Kromě automatů ve stanicích se podobné skříňky k bezhotovostnímu nákupu objeví i přímo ve vlacích. To se však netýká starších typů, kde zůstanou průvodčí.

Pokladny zůstanou funkční opět tam, kde dnes zastavují rychlíky. To je kromě Brna třeba v Blansku nebo Břeclavi. S nejvyšší pravděpodobností si však klasický papírový lístek do osobního vlaku u okýnka cestující nekoupí. Pokladní Českých drah prodají jízdenku pouze právě do rychlíků.

Pro tu papírovou na krajský spoj si lidé případně musí zajít do kontaktního centra Integrovaného dopravního systému. „Nebráníme se ani spolupráci s obcemi či majiteli obchodů. Pokud budou mít zájem, mohou jízdní doklady prodávat i oni,“ doplňuje Havlík. Záleží však na jejich dobré vůli.

3 Cestování jako v Brně

Člověk nastoupí, „orazí“ platební kartu ve validátoru a pokračuje až tam, kam potřebuje. Při výstupu si opět pípne. Takový systém znají cestující v Brně v MHD, od dubna se zkušebně spustil i na autobusové lince z Kuřimi do Brna, v druhé polovině roku se chystá na dalších v okolí krajského města a zvolna se připravuje také do vlaků.

Podle plánů Kordisu by opět šlo spíš o vlaky v okolí Brna, tedy cesty na kratší vzdálenosti. Pokud se totiž někdo vydá na delší výlet, hrozí, že si zapomene „odpípnout“ a na kartě se mu načtou další a další stanice až do té cílové.

Ve výsledku by mohl platit daleko vyšší sumu a nastávaly by zbytečné komplikace v podobě stížností. „V Brně je omezení na tamní zóny,“ poukazuje mluvčí na výhodu užšího přepravního území.

4 A co papírové lístky?

Zejména pro seniory můžou být plánované změny nemalou překážkou, protože jsou zvyklí na placení papírového lístku v hotovosti u přepážky nebo průvodčího.

Jak si ale koupí jízdenku, když na zastávce nebo jinde v obci ani ve vlaku se nenabízí alternativa k elektronickému dokladu?

Na tuto otázku zatím lidé odpověď neznají. „Řešení pro seniory představí Jihomoravský kraj v nejbližších měsících,“ slibuje Havlík. Podle dat Kordisu však mnozí cestující včetně starších lidí už nyní využívají e-shop nebo mobilní aplikaci Poseidon.