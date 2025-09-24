V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Oldřich Haluza
  9:22aktualizováno  9:22
Výstavba projektu Brno Jedna na místě bývalých plynáren firmy innogy je zárodkem přeměny zanedbané čtvrti mezi ulicemi Cejl a Křenová ve východní části širšího centra města. Jeho součástí je dvojice bytových domů Neon a Xenon s osmi nadzemními a dvěma podzemními patry. Rezidenční budovy nabídnou celkem 188 bytů převážně menší velikosti.

Dispozici 1+kk bude mít 109 jednotek, v případě 2+kk se počítá s 66 byty. V suterénu vznikne 102 parkovacích stání.

Na místě bývalých brněnských plynáren firmy innogy mezi ulicemi Cejl a Křenová vyrostou nové bytové domy Neon a Xenon.
Na místě bývalých brněnských plynáren firmy innogy mezi ulicemi Cejl a Křenová vyrostou nové bytové domy Neon a Xenon.
Na místě bývalých brněnských plynáren firmy innogy mezi ulicemi Cejl a Křenová vyrostou nové bytové domy Neon a Xenon.
Na místě bývalých brněnských plynáren firmy innogy mezi ulicemi Cejl a Křenová vyrostou nové bytové domy Neon a Xenon.
9 fotografií

Úvodní fáze nového projektu vyjde developera PSN zhruba na jednu miliardu korun. „Její dokončení je v plánu na konci roku 2027,“ upřesnil ředitel brněnské pobočky firmy Petr Pospíšil. Ceny bytů se pohybují mezi 135 až 145 tisíci korunami za metr čtvereční podlahové plochy. Podle Pospíšila je v tuto chvíli prodaných přibližně 40 procent jednotek.

Na úrovni ulice vznikne několik komerčních prostor pro provozovny či služby. Projekt počítá se dvěma střešními terasami, jedna bude spíše relaxační a vybavena grilem či venkovní kuchyní, druhá poslouží pro aktivní trávení volného času díky workoutové zóně a záhonkům pro pěstování zeleniny a bylinek. K většině bytů náleží balkony či předzahrádky.

Navázat mají další areály v okolí

Podoba bytových domů vychází z návrhu renomovaného ateliéru A8000. Architekti odkazují na industriální minulost areálu, kombinují různé materiály od plechových a skleněných panelů přes pohledový beton až po kontrastní bílé omítky. „Vycházeli jsme z klasického městského bloku, který jsme přizpůsobili specifikům lokality tak, aby reagoval na její minulost i budoucí potenciál,“ podotkla Anna Vršková ze studia A8000.

Do budoucna developer počítá s tím, že revitalizovaný brownfield o rozloze čtyř a půl hektaru dosáhne až k nábřeží řeky Svitavy, jež se nachází v těsné blízkosti. Bezprostřední okolí vodního toku čekají za několik let zásadní úpravy v souvislosti s nutností vybudovat protipovodňová opatření.

Část brněnského „Manchesteru“ bude památkou, plány s areálem vlastník překope

Kvůli rozvoji areálu jedná PSN s městem o změně nového územního plánu, protože ten zčásti vymezuje území jako plochu pro komerční občanské vybavení. K bydlení předurčuje pouze okrajové části u vody. V horizontu deseti až patnácti let plánuje investor postavit zhruba tisícovku bytů. Součástí mají být prostory pro administrativu a buď také pro školství, nebo pro sport.

„Areál bývalých plynáren u Špitálky je prvním z brownfieldů širšího centra, kde se zahájila proměna. Doufám, že na něj v budoucnu naváže přeměna dalších areálů v okolí, jako je závod Šmeral, Mosilana a především areál tepláren,“ poznamenal starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). Právě na území této městské části se lokalita mezi Cejlem a Křenovou nachází.

Ve stylu high-tech

Brno Jedna vyroste v pěší vzdálenosti od historického centra a v těsné blízkosti svitavského nábřeží. Celá lokalita se má díky tomu stát jakýmsi přirozeným prodloužením městského života až k řece. Po přeměně brownfieldů nabídne celá čtvrť minimálně nižší tisíce nových bytů v kombinaci s administrativou, službami či obchody.

Zanedbaný kout Brna se změní v bytový komplex, developer řešil i sesuv půdy

„Areál plynárenské společnosti prochází proměnou už od 90. let. V rámci revitalizace a přestavby zde bylo vybudováno několik pozoruhodných staveb ve stylu high-tech podle návrhu ateliéru A plus. Jejich zachováním a transformací do nové obytné čtvrti vznikne jedinečné městské prostředí,“ sdělil Mencl.

Podle Pospíšila má Brno obrovský potenciál rozvíjet se přímo uvnitř města. „Tedy na místech, která už dávno ztratila původní využití. Jsme rádi, že můžeme být u toho a prvními domy Neon a Xenon zahájit transformaci tohoto území v moderní čtvrť, která nabídne bydlení, práci i služby pro Brňany,“ uvedl ředitel PSN.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlínské náměstí slouží jako parkoviště zdarma. Místní řeší vraky i auta odstavená během dovolené

Karlínští obyvatelé měli jedinečnou příležitost podívat se pod pokličku problematiky parkování na tamním náměstí. Organizátoři sousedského festivalu Zažít Karlín jinak 2025 chtěli místní upozornit na...

24. září 2025  10:59

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:59

Hoymiles přináší do Evropy produkty z řady Hi pro jednoduchou a dostupnou energetickou nezávislost

24. září 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rezidence Laurová: více než 30 % jednotek prodáno, výstavba pokračuje podle plánu

24. září 2025  10:43

HIKSEMI představuje inteligentní úložiště pro digitální věk na Obchodní výstavě Čína-Střední Asie 2025

24. září 2025  10:40

Hisense představuje na konferenci o laserových displejích 2025 vizi „bez hranic"

24. září 2025  10:29

Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

24. září 2025  10:18

Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

24. září 2025  10:09

Bývalý starosta obce Pňov-Předhradí dostal za zpronevěru podmínku a pokutu

Bývalého starostu obce Pňov-Předhradí na Kolínsku Tomáše Tůmu potrestal soud za zpronevěru 1,8 milionu korun tříletou podmínkou a pokutou 290.000 korun. Tůma,...

24. září 2025  8:21,  aktualizováno  8:21

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Na Olomoucku hořel rodinný dům, škoda dosáhla 1,5 mil.Kč, jeden člověk zraněn

Škodu 1,5 milionu korun způsobil v noci na dnešek požár, který zasáhl vnitřní prostory dvoupodlažního rodinného domu v Července na Olomoucku. Obyvatel domu se...

24. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.