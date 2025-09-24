V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Dispozici 1+kk bude mít 109 jednotek, v případě 2+kk se počítá s 66 byty. V suterénu vznikne 102 parkovacích stání.
Úvodní fáze nového projektu vyjde developera PSN zhruba na jednu miliardu korun. „Její dokončení je v plánu na konci roku 2027,“ upřesnil ředitel brněnské pobočky firmy Petr Pospíšil. Ceny bytů se pohybují mezi 135 až 145 tisíci korunami za metr čtvereční podlahové plochy. Podle Pospíšila je v tuto chvíli prodaných přibližně 40 procent jednotek.
Na úrovni ulice vznikne několik komerčních prostor pro provozovny či služby. Projekt počítá se dvěma střešními terasami, jedna bude spíše relaxační a vybavena grilem či venkovní kuchyní, druhá poslouží pro aktivní trávení volného času díky workoutové zóně a záhonkům pro pěstování zeleniny a bylinek. K většině bytů náleží balkony či předzahrádky.
Navázat mají další areály v okolí
Podoba bytových domů vychází z návrhu renomovaného ateliéru A8000. Architekti odkazují na industriální minulost areálu, kombinují různé materiály od plechových a skleněných panelů přes pohledový beton až po kontrastní bílé omítky. „Vycházeli jsme z klasického městského bloku, který jsme přizpůsobili specifikům lokality tak, aby reagoval na její minulost i budoucí potenciál,“ podotkla Anna Vršková ze studia A8000.
Do budoucna developer počítá s tím, že revitalizovaný brownfield o rozloze čtyř a půl hektaru dosáhne až k nábřeží řeky Svitavy, jež se nachází v těsné blízkosti. Bezprostřední okolí vodního toku čekají za několik let zásadní úpravy v souvislosti s nutností vybudovat protipovodňová opatření.
Kvůli rozvoji areálu jedná PSN s městem o změně nového územního plánu, protože ten zčásti vymezuje území jako plochu pro komerční občanské vybavení. K bydlení předurčuje pouze okrajové části u vody. V horizontu deseti až patnácti let plánuje investor postavit zhruba tisícovku bytů. Součástí mají být prostory pro administrativu a buď také pro školství, nebo pro sport.
„Areál bývalých plynáren u Špitálky je prvním z brownfieldů širšího centra, kde se zahájila proměna. Doufám, že na něj v budoucnu naváže přeměna dalších areálů v okolí, jako je závod Šmeral, Mosilana a především areál tepláren,“ poznamenal starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). Právě na území této městské části se lokalita mezi Cejlem a Křenovou nachází.
Ve stylu high-tech
Brno Jedna vyroste v pěší vzdálenosti od historického centra a v těsné blízkosti svitavského nábřeží. Celá lokalita se má díky tomu stát jakýmsi přirozeným prodloužením městského života až k řece. Po přeměně brownfieldů nabídne celá čtvrť minimálně nižší tisíce nových bytů v kombinaci s administrativou, službami či obchody.
„Areál plynárenské společnosti prochází proměnou už od 90. let. V rámci revitalizace a přestavby zde bylo vybudováno několik pozoruhodných staveb ve stylu high-tech podle návrhu ateliéru A plus. Jejich zachováním a transformací do nové obytné čtvrti vznikne jedinečné městské prostředí,“ sdělil Mencl.
Podle Pospíšila má Brno obrovský potenciál rozvíjet se přímo uvnitř města. „Tedy na místech, která už dávno ztratila původní využití. Jsme rádi, že můžeme být u toho a prvními domy Neon a Xenon zahájit transformaci tohoto území v moderní čtvrť, která nabídne bydlení, práci i služby pro Brňany,“ uvedl ředitel PSN.