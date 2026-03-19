Rozryté zahrady a hřiště, strach. V boji proti divočákům pomáhají drony i klece

Pro odchytové zařízení se rozhodli v Maloměřicích a Obřanech. S příchodem jara se tam divoká prasata přibližují obytným zónám. Nejprve to bylo v Babické ulici nebo na Mlýnském nábřeží.
„Občané za námi chodí s tím, že se divoká prasata dostávají do obytných částí, do zahrad nebo na cesty. Rozrývají zeleň. Dostanou se i pod ploty, které nejsou dostatečně zabezpečené,“ uvedla starostka městské části Ludmila Kutálková (Pro Maloměřice a Obřany).
Zamezit pohybu divočáků v obytných zónách tam má odchytové zařízení v podobě klece. Instaluje se tento týden, naostro začne fungovat v příštím týdnu. „Pro odlov divokých prasat v obydlených částech je to i bezpečnější. Uvidíme, jestli se to podaří,“ řekla starostka.
V Jundrově pomohl pro vyhledávání divočáků v některých případech dron, řekl tamní zastupitel a myslivec Ondřej Vitula (Společně pro Jundrov), který pohyb zvířat v městské části na nehonebních pozemcích monitoruje ve svém volném čase.
Divočáci se tam objevují okolo zahrádkářské kolonie. Některé zahrady jsou opuštěné a neudržované, což pro zvířata představuje zdroj obživy.
Žaludy v lese už sežrali, divočáci tak hledají potravu mezi brněnskými paneláky
„S kolegou nejsme sice členy místního mysliveckého sdružení, ale získali jsme potřebná povolení a divočáky hlídáme. Chceme pomoct situaci zlepšit, někteří lidé mají strach o bezpečnost, i když jsem se zatím nesetkal s tím, že by prase na někoho cíleně zaútočilo. Dosud jsme odstřelili devět divokých prasat. Dvě z nich jsme našli pomocí dronu, který možná ještě do budoucna využijeme,“ řekl Vitula.
Loni na začátku září v Jundrově rozrylo stádo prasat fotbalové hřiště. Nevítané návštěvě tam zachutnalo natolik, že se po čtyřech dnech vrátila a své řádění zopakovala. Plochu bylo proto nutné oplotit.
Za poslední dva roky eviduje velký počet divokých prasat ve svých honitbách u Vohančic nebo v okolí Babího lomu a Lipůvky i podnik Lesy města Brna.
„S tím souvisí i nadprůměrně vysoký počet odstřelené spárkaté zvěře, mezi kterou divočák patří. Na vybraném místě plánujeme umístit i odchytové zařízení vyrobené na vlastní pile,“ uvedla mluvčí společnosti Monika Neshybová.
9. září 2025