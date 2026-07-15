Přes Brno se odpoledne prohnala bouřka, hasiči čerpali vodu ze zatopených míst

Přes Brno se dnes odpoledne prohnala bouřka, podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Kromě nutnosti odčerpávat vodu ze sklepů či tradičně zatopených míst v ulicích a popadaných stromů nemuseli hasiči řešit žádný vážnější problém, řekl ČTK jejich mluvčí Petr Příkaský. Podle informací na síti X zasahovali do 18:00 u 30 událostí, které s bouřkou souvisely.
V části Brna padaly i kroupy. Zatopený byl podle Příkaského podjezd na Kolišti u hlavního nádraží, dnes ráno to byla mimo jiné Jedovnická ulice. "To jsou brněnské evergreeny při každé silnější bouřce," řekl Příkaský.
Déšť a bouřky se navečer prohnaly také jihovýchodní částí kraje a zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko, přičemž na Břeclavsku zasahovali hasiči u 15 případů. Další bouřky se v kraji objevily dnes ráno a pro velkou část kraje znamenaly především dlouho očekávanou vláhu, protože krajina byla po týdnech bez deště a horkých dnech extrémně vyschlá. Podle webu InterSucho zasáhl téměř celý kraj nejvyšší stupeň půdního sucha. Beze srážek však dnes nadále zůstává většina Znojemska.