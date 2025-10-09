Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale nevyhovuje nárokům na provoz. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se proto pouští do extrémně náročné přestavby za 3,2 miliardy korun bez daně, která s sebou přinese nemalé dopravní komplikace.

První práce začnou už v noci z pátku na sobotu. Celá přestavba potrvá dva roky, hotovo má být v listopadu 2027. Křižovatka se přemění ze čtyřlístkovitého na dvoulístkovité křížení D1 a D2, přičemž větve spojující obě dálnice budou mnohem víc napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než teď, auta se nebudou potkávat jako dosud.

Součástí stavby bude rozšíření D1 na šest pruhů podobně jako v případě navazujícího úseku mezi 196. a 194. kilometrem dokončeného letos v dubnu. Práce zahrnou také přestavbu D2 až ke sjezdu do blízkého nákupního centra Avion Shopping Park. Dělníci zároveň rozšíří mosty přes řeky Svratku a Svitavu.

„Přestavba na tři plus tři pruhy na D1 umožní efektivnější rozdělení dopravy, zkrátí se doba průjezdu a zvýší bezpečnost. Projekt počítá i s tím, že v budoucnu by se rampy a připojovací pruhy ještě mohly rozšířit, aby se dalo v případě potřeby kapacitu dále navýšit,“ uvedl končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

ŘSD počítá s použitím nového, méně hlučného typu asfaltu. Vyrostou i provizorní mosty, aby stavbaři mohli navážet materiál také v noci. Okolo dálnice přibudou až šest metrů vysoké protihlukové stěny.

Přestavba křížení D1 a D2 přijde na tři miliardy, silničáři se prý z kolon poučili

Kvůli přestavbě křižovatky se očekávají velké dopravní komplikace. Ty už řidiče postihly při rozšiřování sousedního úseku, D1 v okolí Brna je totiž dopravně obrovsky zatížená a zácpy vznikají i za běžného provozu ve špičce. Šoféři často stáli v dlouhých kolonách nejen od Prahy, ale také ve směru od Bratislavy. Provoz se proto silničáři a policisté snažili zlepšit pomocí zákazů předjíždění pro kamiony i inteligentního systému, kdy chytré značky rozmělňují dopravu v kritických úsecích.

Víkendové dopady na dopravu

Dálnice D1 (směr Praha – Ostrava):

  • Noc z pátku na sobotu od půlnoci do 8:00 - Provoz pouze v jednom jízdním pruhu pro oba směry.
  • Sobota od 8:00 do 19:00 - Provoz se rozjede do dvou jízdních pruhů pro oba směry.
  • Noc ze soboty na neděli od 19:00 do 8:00 - Znovu pouze jeden jízdní pruh obousměrně.

Dálnice D2 (směr Brno – Břeclav):

  • Noc z pátku na sobotu od půlnoci do 9:00 - Jeden jízdní pruh obousměrně.
  • Sobota od 9:00 do 20:00 - Dva jízdní pruhy pro oba směry.
  • Noc ze soboty na neděli od 20:00 do 9:00 - Opět pouze jeden pruh obousměrně.

Zdroj: ŘSD

Policisté kvůli přestavbě křižovatky posílí hlídky a jednají se silničáři a ministerstvem dopravy o doplnění dopravního značení a proměnného dopravního značení doplněného o aktuální informace. „Dnes je telematika na D2 směrem do Brna až od exitu na Blučinu, ale předpokládáme, že se kolony začnou tvořit ještě před ním. Při dojezdech do kolon přitom vznikají nehody s tragickými následky, kdy řidiči nedobrzdí a narazí do auta před sebou,“ řekl zástupce vedoucího jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.

První potíže nastanou pro řidiče už o víkendu, během nějž dojde k výraznému omezení provozu. Počínaje páteční půlnocí se přes úseky v křížení D1 a D2 pojede v noci pouze jedním pruhem, přes den dvěma. První kritická fáze potrvá do nedělního rána. Stavbaři při ní na vozovce vyznačí provizorní dopravní značení, umístí provizorní svodidla a přechodné značky. Silničáři práce směřují na víkend kvůli méně intenzivnímu provozu než v pracovní dny.

„Jde o důležitou fázi přípravy. Bez těchto opatření nemůžeme začít s vlastními stavebními pracemi. Řidiče bych rád požádal trpělivost, ohleduplnost a dodržování pokynů dopravního značení, zejména snížené rychlosti,“ vyzval ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

První velký stavební zásah do křižovatky začne 6. ledna, kdy se na D1 uzavře jízdní pás ve směru na Vyškov. Už nyní je zavřený nájezd z Brna na Prahu a také se uzavře nájezd z Ostravy do Brna, poměrně dobře je suplují sousední exity. „Další směry prakticky nelze uzavřít, protože doprava na nich je extrémně intenzivní. Proto budou při stavbě vznikat provizorní sjezdy a nájezdy, než se postaví nové,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Další pruhy na D1 u Brna přibudou později, přednost dostanou práce na mostech

Přestavba „matky křižovatek“ je součástí rozšíření D1 na šest pruhů ve 30 kilometrů dlouhém úseku v okolí Brna mezi Kývalkou a Holubicemi. Je rozdělený do sedmi úseků. Práce chtějí silničáři i po zkušenostech s první částí mezi 194. a 196. kilometrem co nejvíc urychlit, aby omezení byla co nejkratší. Hotovo by mohlo být mezi roky 2031 a 2032.

„Rádi bychom práce co nejvíc zkrátili, aby se udělaly najednou. Myslím, že se to vyplatilo i při modernizaci dálnice D1, kdy se původně předpokládalo, že se bude dělat po třech úsecích ročně a rekonstrukce by se natáhla na spoustu let. Ve výsledku se dělalo ročně až osm úseků a bylo to daleko lepší. Sice to dva roky bolelo všechny, kdo po dálnici jezdili, ale výrazně se to zkrátilo. A stejný princip chceme uplatnit zde: práce na rozšíření dálnice výrazně zkrátit do jednoho časového okamžiku, aby bylo co nejméně kolon,“ popsal Mátl.

7. dubna 2025

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště. Město jej umístí na zahradu plaveckého bazénu. Radnice tak chce nabídnout zájemcům...

9. října 2025  12:14,  aktualizováno  12:14

Rozhlasovou Cenu Thálie získá na Prix Bohemia Radio herečka Lucie Polišenská

Letošní Cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Lucie Polišenská. Převezme ji během mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix...

9. října 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

