Trať měřící 18 kilometrů začali pracovníci přestavovat v půlce dubna. Hotová má být zhruba do konce října. Přestavbu elektrické sítě, která nahradila sloupy z roku 1971, provádí společnost EG.D, jíž síť patří. Za výměnu zaplatí 172 milionů korun.
Předchozí vedení vysokého napětí už pomalu dosahovalo hranic své životnosti, nové dráty mají být provozně spolehlivější. A také ubude stožárů. „Ty nové jsou o něco vyšší. Tím se snížil počet opěrných bodů z 99 na 83,“ upřesnil projektový manažer Tomáš Hliněnský.
Stožáry měřící až 30 metrů a vážící až pět tun zvedá ze země jeřáb, dělníci pak jemně dosadí základnu na příslušné místo a přišroubují.
A následuje pohled, který vzbuzuje až závrať - na špici stožáru se vydává lezec, aby odvázal hák jeřábu. Naštěstí s jištěním. „Strach nemám, spíš respekt. Ten, kdo má strach, nemá nahoře co dělat,“ komentoval výškové práce jeden z dělníků.
Stožáry jsou ovšem pouze polovina úspěchu, zásadní je, aby měl proud po čem „běhat“. Dráty se do výšky dostávají pomocí systému kladek. „Mezi stožáry natáhnou dělníci vedení za několik dní. Potom musí všechny potřebné přístroje přestěhovat na novou lokalitu, což zabere nejméně jeden den,“ přiblížil průběh prací Hliněnský.
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Práce komplikují i vedra, jelikož dělníci musí kvůli bezpečnosti nosit dlouhé, bytelné kalhoty a boty. „Nemůžeme z důvodu bezpečnosti povolit krátké kalhoty, aby se nezranili o ostré hrany,“ vysvětlil Hliněnský.
Pracovníci jsou ve vedrech navlečeni i dvanáct hodin denně, pracovní dobu si však mohou přizpůsobit, aby nemuseli být na největším hicu po poledni. Některé skupiny proto pracují i od pěti hodin ráno.
Přestavba vedení mezi Hodonicemi a Hrušovany navazuje na loňskou rekonstrukci mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi.