Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

K už vypsané zakázce na projektování proměny trati v Černovicích z loňského léta se tak brzy přidají další tři včetně výstavby budoucí hlavní stanice. S jejich spuštěním železničáři původně počítali na podzim.
Aktuálně se čeká už jen na schválení rozpočtu ve Sněmovně. „Souběžně se zpracovává dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ dodal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze
Železničáři už mají díky prověření představu o podloží. Pro přesun nádraží sice disponují platným územním rozhodnutím, není však vyloučené, že budou muset celé povolení vytvořit od začátku. Autobusové nádraží totiž oproti původnímu plánu vznikne za vlakovou stanicí, což je zásadní úprava.
Navzdory několikaměsíční stopce na projektové přípravy drží železničáři stejný termín spuštění stavby. „V současné době stále předpokládáme zahájení prací na modernizaci brněnského uzlu v roce 2028 a dokončení v roce 2035,“ zopakoval nyní Gavenda. Právě v tomto roce tak mají na nové nádraží přijet první vlaky.
U některých odborníků i dalších aktérů však dosud panují pochybnosti ohledně dostatečné dopravní dostupnosti budoucího uzlu, což loni na podzim zmínil i dnes už bývalý šéf železničářů Jiří Svoboda. „Nádraží není vyřešeno. Jsem překvapená, že se na mě jako ministryni financí obracejí někteří zástupci města Brna stran nádraží. Co jste dělali ty čtyři roky, kdy jste měli ministra dopravy a ministra financí?“ obula se na začátku roku šéfka resortu financí Alena Schillerová (ANO) do ODS.
Brněnské nádraží je pro lidi, ne pro vlaky, líčí vizi nizozemští architekti
Tato strana je dominantní silou brněnské koalice a byla jí i ve Fialově vládě, takže přípravu nového nádraží řešili právě její politici. „Nádraží je bránou do města a Brňané by si zasloužili, aby se nové důstojné budovy dočkali co nejdříve. Co se týče dopravního řešení, respektive železničního uzlu, díky naší revizi rozpočtu letos zamíří na železnici rekordních 72,2 mld. korun a projektové přípravě by tak nemělo nic bránit,“ oznámila nyní Schillerová.
Investor musí postupovat efektivně, říká ministr
Nový ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který je díky své profesní minulosti expertem na železnici, po nástupu do funkce pro Seznam Zprávy prohlásil, že se chce na projekt přesunu detailně podívat a věc ponechává otevřenou.
„Za mě je důležité, aby investor, kterým je v tomto případě Správa železnic, postupoval ekonomicky efektivně a každá investice měla reálný pozitivní dopad pro cestující,“ řekl nyní Bednárik obecně pro iDNES.cz.
Nizozemská nádraží jako vzor pro Brno: inspirací je zejména Rotterdam
Je přesvědčený, že přesun nádraží bude mít takový pozitivní vliv? „Že si Brno zaslouží lépe vypadající i fungující nádraží, je bez debaty. Je úkolem investora, aby našel a následně také prosadil takové technické řešení, které bude představovat optimální východisko z hlediska vynaložených financí a dopadů pro cestující, a to i během stavebních prací,“ nechal si ministr „otevřená zadní vrátka“.
Studie proveditelnosti z roku 2017, která ospravedlňovala přesun jako nejefektivnější variantu, pracovala s výrazně nižší sumou, než je dnes předpokládaných více než 70 miliard na přestavbu celého uzlu.
Nejistota ohledně pokračování projektové přípravy nového nádraží přiměla primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) a hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) k poslání dopisu ministru Bednárikovi. V něm zdůraznili, že projekt je obrovsky významný pro veřejnou dopravu v Brně a okolí.
Nové tramvajové tratě
Podle Dopravního podniku města Brna (DPMB) bude pro obsluhu budoucí stanice jednoznačně klíčová kapacitní tramvajová doprava. Ta však naráží na problém s propustností dvou křižovatek na stávajících tratích, protože jsou už dnes velice vytížené. Jedna je u viaduktu u Křenové, druhou je křížení Nádražní, Hybešova a Nové sady. O mnoho více souprav se tam totiž nevejde, i když v budoucnu mají být součástí páteřních tras k novému nádraží.
„Řešením jsou doplňkové tratě od nového nádraží východním směrem do Hladíkovy, Masné a dál a na západ do Heršpické a Vídeňské,“ podotkla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková. Východní protažení má začít vznikat zhruba v roce 2029, západní až v roce 2035. Jako první vyroste Bulvár spojující budoucí stanici s historickým centrem, příští rok se přidá stavba Nové Rosické coby ulice přímo před budovou. Půjde o investice minimálně za stamiliony.
Jak se dostat na nádraží? Budoucí brněnskou stanici obslouží třináct linek
Dopravní modely podle DPMB ukázaly, že obslužnost nádraží je dostatečně a dobře vyřešena. „Podmínkou ale je kompletní vytvoření předpokládané městské infrastruktury,“ zdůraznila Tomaštíková.
Kromě tramvajových tratí město chystá i další potřebné záležitosti spojené s novým nádražím, například napojení na silnice včetně velkého městského okruhu či protipovodňová opatření, bez nichž nemůže dopravní uzel vzniknout.
„Z našeho pohledu je aktuálně všechno v pořádku, kontinuálně spolupracujeme se Správou železnic a ministerstvem dopravy. Z naší úrovně pracujeme na navazující městské infrastruktuře – v brzké době například zahájíme stavbu úseku Bulváru,“ zmínila Vaňková.