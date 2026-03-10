Sundejte si prosím batoh. A nejezte. Cestující v brněnské MHD vychovávají preventisté

Oldřich Haluza
  10:42
Tým deseti takzvaných preventistů dohlíží od tohoto týdne na dodržování přepravních podmínek ve vozech městské hromadné dopravy v Brně. Cestující se s nimi setkají na všech linkách, tedy v tramvajích, autobusech i trolejbusech. Minimálně zpočátku jezdí ve spojích společně s revizory. Zatímco ty pasažéři nepoznají, preventisté jsou označeni modrými vestami.

„Sundejte si, prosím, batoh ze zad a dejte si ho dolů,“ obrací se preventista Radek v tramvaji na mladého muže a svůj pokyn doprovází gesty. Mladík se na něj překvapivě ohlíží, má totiž na uších sluchátka, která si nejprve musí sundat.

Teprve napodruhé je preventista úspěšný, byť se cestujícímu očividně batoh příliš sundávat nechce a nejraději by si ho nechal na zádech.

9 fotografií

Podobně to mají i další pasažéři, zejména mladí, které pracovník také vyzývá. Je poznat, že na takový pokyn nejsou zvyklí. Nikdo z nich si však netroufne pracovníkovi dopravního podniku odporovat.

Úkolem preventistů je upozorňovat cestující na porušování přepravních podmínek. Poukazují například na konzumaci nebalených potravin a nápojů včetně alkoholu či hlasité telefonování. Mohou zamezit v další jízdě lidem bez platné jízdenky nebo cestujícím ve znečištěném či zapáchajícím oděvu. Pasažéry často žádají, aby si sundali batoh ze zad. Méně mobilním pomáhají s nalezením sedadla.

Do služby vyrazili na začátku tohoto týdne, takže se s rolí ještě sžívají. Totéž se dá říct o cestujících a jejich reakcích. „Zatím upozorňujeme hlavně na nošení batohů, které by měly být dole. Nejlépe si je cestující mají dát mezi nohy a pořádně se držet, protože pokud tramvaj nebo autobus rychle zabrzdí, mohou vzniknout nejen zbytečná zranění. Zároveň se do vozu vejde víc cestujících,“ říká preventista Radek.

Na nevhodné chování mají tito pracovníci upozorňovat pasažéry vlídně. Reakce ze strany cestujících není vždy obdobná. „Někteří ihned dávají batoh dolů a také se usmívají. Jiní se akorát zamračí a batoh si na sobě chtějí nechat, protože je to pro ně komfortnější. Mají pocit, že jim z něj nikdo nic neukradne,“ popisuje zkušenosti preventista.

Právě tuto věc řeší pracovníci první den nové služby nejčastěji. Nejde o překvapení s ohledem na to, že zrovna kontrolují dodržování pravidel ve dvou tramvajích, mezi nimiž přesedají u Mendelovy univerzity. Je čas krátce po odpolední špičce, takže s jiným častým nešvarem – konzumací jídla a alkoholu přímo ve spojích – se nesetkávají. Na něj přijde řada až jindy.

Kontrolu jízdenek mají na starosti primárně revizoři, obstarat ji však mohou i jejich noví kolegové. „Pokud budou mít podezření, že daný člověk nemá platný jízdní doklad, mohou ho oslovit, aby se jím prokázal. V případě, že se neprokáže, mohou jej vyloučit z přepravy,“ sděluje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tramvajoví hazardéři v Brně jezdí na střechách a spřáhlech, přibývá i vandalů

Podle generálního ředitele Miloše Havránka podnik zřízením preventistů reaguje na dlouhodobou poptávku ze strany pasažérů po bezpečnějším a pohodlnějším cestování. „Naší prioritou je poskytovat kvalitní a pohodlnou přepravní službu, ve které se cestující cítí dobře a bezpečně. Slyšíme od nich, že jim vadí, když ostatní nedodržují přepravní podmínky, a často nás přímo žádají, abychom s tím něco udělali,“ vysvětluje Havránek.

Tým preventistů fungoval v Brně už v minulosti. Služba skončila v době covidu. Aktuálně jej tvoří deset pracovníků. Často jsou z řad brigádníků, kteří pomáhají třeba při výlukách. Pokud se jejich fungování osvědčí, může se počet zvýšit.

Cestující je potkají v linkách napříč městem pouze během dne. V nočních rozjezdech k vidění nejsou. I preventista může teoreticky udělit pokutu, ale spíše bude lidem domlouvat.

