Prezident Pavel navštíví Brno. Zavítá za zdravotníky, promluví také se studenty

Autor: ČTK, iDNES.cz
  7:02aktualizováno  7:02
Prezident Petr Pavel navštíví v úterý Brno. Program jeho cesty se zaměří především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel zamíří za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se zúčastní zahájení činnosti fondu pro podporu start-upů a nakonec podebatuje na půdě Mendelovy univerzity.
Prezident Petr Pavel jmenoval členy vedení Ústavního soudu a soudce. (4. srpna 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Petr Pavel nejprve navštíví Českou zdravotnickou humanitární jednotku CZERT, která se specializuje na poskytování zdravotnické pomoci v krizových situacích doma i v zahraničí.

Následně se zúčastní zahájení činnosti fondu JIC Ventures, jehož cílem je podpora technologických start-upů a rozvoj inovačního ekosystému v České republice. Součástí programu bude i panelová diskuse na téma významu start-upů pro českou ekonomiku.

Prezident poté zavítá na Mendelovu univerzitu, kde bude debatovat s vedením univerzity i se studenty.

Pavel navštívil Brno například v říjnu 2024 nebo v srpnu 2023, opakovaně zde měl program i při svých cestách do Jihomoravského kraje. Při návštěvě v srpnu 2023 se zaměřil na oblast soudů, poprvé od nástupu do úřadu tehdy navštívil vrcholné justiční instituce, které sídlí v Brně. O rok později pak ve městě zavítal na Mezinárodní strojírenský veletrh nebo do Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

V Brně byl i během svých cest po Jihomoravském kraji v září 2023 nebo loni v únoru. Loni v listopadu zde debatoval se studenty Masarykovy univerzity v Brně.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

Poškozené trakční vedení na Smíchově zastavilo vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikuje dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdí mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Krč, v...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

7. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Začátek dubna u vody: Jaké krmení a nástrahy fungují na kapry i bílé ryby

Důležitou roli hraje i barva nástrahy. Na bílé ryby platí přirozenější a tmavší...

Začátek dubna patří u vody jemnosti. Studená voda drží ryby při dně, berou opatrně a chybu v krmení trestají dlouhým čekáním bez záběru. Poradíme, jaké směsi, vůně a nástrahy fungují na kapry, cejny,...

7. dubna 2026  5:09

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Vrchní soud Olomouc projedná kauzu Vork týkající se úniků policejních informací

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes otevře kauzu údajných úniků policejních informací, před soudem stane 23 lidí. Případ podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání...

7. dubna 2026,  aktualizováno 

Řidič motocyklu zemřel na Opavsku, nezvládl průjezd zatáčkou

ilustrační snímek

Jednašedesátiletý řidič motocyklu zemřel dnes při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel...

6. dubna 2026  21:08

Na Ústecku hasiči přes tři hodiny likvidovali požár na čtyřech hektarech lesa

ilustrační snímek

Požár listí v lese likvidovali dnes odpoledne přes tři hodiny hasiči ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku. Hořelo v těžko přístupném terénu na ploše čtyř...

6. dubna 2026  20:44,  aktualizováno  20:44

Řidič motocyklu zemřel na Opavsku, nezvládl průjezd zatáčkou

ilustrační snímek

Dvaašedesátiletý řidič motocyklu zemřel dnes při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel...

6. dubna 2026  20:33,  aktualizováno  20:33

Na silnici I/6 na Karlovarsku se srazila dvě auta, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek

Na silnici I/6 u Bošova na Karlovarsku se dnes odpoledne srazila dvě osobní auta. Při nehodě se jeden člověk zranil, zranění však nebylo vážné. Silnice byla po...

6. dubna 2026  19:17,  aktualizováno  19:17

