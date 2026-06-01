Při Dopravní nostalgii v Brně vyjedou parní vlaky i staré tramvaje

Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i Technického muzea, na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či zbýšovského Muzea průmyslových železnic. Vyplývá to z informací od zapojených organizací.
Z Brna pojede 13. června v 09:00 a 13:00 parní vlak do Zastávky. Vagony potáhne lokomotiva řady 475.1 přezdívaná Šlechtična, která se letos vrátila na koleje po dlouhotrvající opravě. V Zastávce budou moci lidé přesednout na muzejní parní vlak do Zbýšova. "Zájemci si mohou udělat také okružní jízdu různými dopravními prostředky. Když dojedou do Zastávky, mohou pokračovat historickým autobusem do Ivančic a odtud pojede do Brna motorový vlak," řekl mluvčí společnosti Kordis JMK Květoslav Havlík. Na motorovém vlaku pojede motorový vůz zvaný Krokodýl. Trasu lze jet i v opačném směru. Historické autobusy pojedou i ráno z Brna do Zastávky a budou jezdit také na okružních jízdách po okolí Zastávky. Jízdenky je možné koupit s předstihem na webu.
Historická vozidla MHD se sjedou v 10:00 na brněnském náměstí Svobody, o hodinu později se rozjedou na různých trasách po městě. "Jsme rádi, že můžeme vyvézt všechny svoje retrovozy. Je to úžasné propojení více než 150leté historie i s těmi mladými a nejmladšími generacemi," řekl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Jízdenky se budou prodávat ve vozech.
Spojením sbírky Technického muzea se sbírkou dopravního podniku vznikne početná kolekce, která připomene různé epochy tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy od počátků až po současnost.
Už tradičně se stejnou červnovou sobotu koná závod 1000 mil československých, což je závod aut vyrobených do roku 1939 z Prahy do Bratislavy a zpět. Při zpáteční cestě budou mít závodníci zastávku na Dominikánském náměstí zhruba mezi 11:30 a 13:30.