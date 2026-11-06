Při nehodě u Bučovic na Vyškovsku se čelně srazila dvě auta, jeden řidič zemřel

Úmrtím řidiče skončila dnes ráno nehoda u Bučovic na Vyškovsku. Podle předběžných informací se čelně srazila dvě osobní auta, když jedno z nich předjíždělo nákladní auto. ČTK to řekly mluvčí krajských policistů Andrea Cejnková a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Silnice I/50 je podle webu Dopravniinfo v místě nehody uzavřená, omezení by mělo trvat do 11:00.
Nehoda se stala před 6:00. Hasiči museli z jednoho osobního auta vyprostit člověka, informovali na síti Threads. "Řidič osobního auta měl předjíždět nákladní auto, a když byl v protisměru, střetl se s protijedoucím vozidlem, jehož řidič zemřel," uvedla Cejnková. Nepodařilo se jej zachránit ani přes resuscitaci, zranění byla vážná, doplnila Bothová.
Policisté nehodu dále vyšetřují. Dechová zkouška u řidiče předjíždějícího vozu byla podle Cejnkové negativní.