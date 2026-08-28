Při nehodě u Jedovnic na Blanensku zemřela ve čtvrtek večer motocyklistka

Při dopravní nehodě u Jedovnic na Brněnsku zemřela ve čtvrtek večer motocyklistka. Narazila do osobního auta, jehož řidič jí při odbočování vlevo zkřížil cestu. "Žena svým zraněním na místě podlehla a stala se již desátou obětí srpnových dopravních nehod na jihomoravských silnicích," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Ve čtvrtek večer se v kraji staly ještě další tři nehody s účastí motocyklistů. V Brně havarovaly dva skútry, u nehody policisté zasahovali také na Znojemsku.
"Před námi je navíc dopravně velmi exponovaný poslední prázdninový víkend. Vyzýváme proto všechny účastníky silničního provozu k maximální opatrnosti, ohleduplnosti a soustředění za volantem i řídítky. Jen tak můžeme předejít dalším tragickým následkům na našich silnicích," uvedl Chaloupka.