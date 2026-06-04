Při povolování autobazaru v zástavbě pochybily hned čtyři úřady, zjistil Křeček

Při dodatečném povolování autobazaru na zahradě rodinného domu v katastru spadajících pod stavební úřad v Kamenici u Prahy pochybily hned čtyři úřady, zjistil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Úřady podle ombudsmana povolily rozsáhlé odstavné a manipulační plochy v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu. Vyplývá to z evidence stanovisek ombudsmana.
Na úřady se obraceli stěžovatelé s podněty na provoz nepovoleného autobazaru na zahradě v bezprostředním sousedství jejich rodinného domu. Úřady podle zprávy ombudsmana záměr dodatečně povolily, přestože charakterem území vůbec neodpovídal. Šlo o stavební úřad Kamenice, Městský úřad Říčany, Krajský úřad Středočeského kraje a ministerstvo pro místní rozvoj.
Podle ombudsmana úřady povolily rozsáhlé odstavné a manipulační plochy o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu. Ty na pozemcích rodinných domů umožňují pouze stavby související s bydlením a jednu drobnou podnikatelskou stavbu do 25 metrů čtverečních.
Správní orgány podle ombudsmana také neposoudily dopady záměru na kvalitu prostředí a pohodu bydlení, ačkoli jde o povinnou součást řízení. V rozhodnutích chybí úvaha o hluku, dopravní zátěži, zásahu do soukromí či změně odtokových poměrů. Ombudsman také upozornil, že úřady navíc nesprávně označily záměr za terénní úpravy, aby se vyhnuly přísnějším pravidlům pro umisťování staveb.
"Dle mých zjištění je rozhodnutí o dodatečném povolení ve svém zdůvodnění nepřezkoumatelné, nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a neobsahuje dostatečné úvahy, kterými se správní orgány při posouzení řídily. Rozhodnutí se také nevypořádalo s relevantními námitkami stěžovatelů. Zarážející pro mě je, že nápravu nezajistil krajský úřad jako odvolací orgán, a dokonce ani ministerstvo, které stěžovatelé oslovili podnětem na přezkum," konstatoval ombudsman.
Ombudsman nicméně uvedl, že věc uzavírá, protože uplynuly zákonné lhůty, v nichž lze rozhodnutí změnit nebo zrušit. Úřady však vyzval, aby svou praxi upravily a situaci v místě dále sledovaly.