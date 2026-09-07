Při pracích v Tyršově sadě v Brně se našly předválečné smaltované cedulky

Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad v centru Brna. Pocházejí z let 1902 až 1922, kdy byla na místě parku botanická zahrada. Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna o tom informovala na facebooku. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu, který je nechá odborně ošetřit. V budoucnu by mohly být vystavené v parku, řekla ČTK správkyně Tyršova sadu z Veřejné zeleně města Brna Michaela Doubravová.
"V polovině srpna začaly práce na bezbariérovém přístupu z Botanické ulice. Při nich necháme nejen opravit schody, ale vedle nich vybudovat plošinu, která zjednoduší přístup pro kočárky i imobilní návštěvníky. Při přípravě terénu se našly tyhle cedulky, zřejmě byly jako odpad zahrnuty v zásypu terénu," uvedla Doubravová.
Doplnila, že se jednalo o názvy poměrně běžných rostlin, které se dodnes běžně pěstují v truhlících jako sezonní rostliny. Některé nápisy jsou částečně setřené, je ale patrné, že popisky ve třech jazycích byly vyrobené ručně.
Tyršův sad vznikl po roce 1883 částečně na ploše bývalého hřbitova. Očekávaným nálezem proto byly dva hroby s kosterními pozůstatky a zachovalým pískovcovým náhrobkem. O jejich nálezu informoval brněnský magistrát v tiskové zprávě.
"Náhrobek patřil jednadvacetileté Emilii Mengele a její novorozené dceři Wilhelmině, která zemřela 18 dní po svém narození na začátku roku 1863. Šlo o rodinu Franze Mengele, tehdejšího kapitána brněnského 8. pěšího pluku, který později bojoval v bitvě u Hradce Králové a službu zakončil v elitní císařské gardě ve Vídni. Když byl hřbitov v roce 1883 zrušen, náhrobek v Brně zůstal, protože rodina zde již nežila a neměl jej kdo přemístit," upřesnil magistrát zjištění historiků. Náhrobní kámen se vrátí v úterý zpět do parku.
Botanická zahrada byla založena v parku a na okolní ploše v roce 1902, po zřízení botanické zahrady v Kotlářské ulici v roce 1922 byla zrušena. V parku byl od roku 1937 také populární zookoutek, po druhé světové válce byl zrušen.
Práce na bezbariérovém přístupu z Botanické ulice skončí do konce roku. Do té doby lze do Tyršova sadu vejít pouze z Kounicovy ulice.