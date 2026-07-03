Při zbraňové amnestii policie na jihu Moravy převzala i tankový kulomet

Při zbraňové amnestii převzala policie v Jihomoravském kraji i ruský tankový kulomet. Lidé v kraji odevzdali dohromady 527 kusů zbraní, nejčastěji z obou světových válek. Je to více než před pěti lety, kdy lidé odevzdali přibližně 370 zbraní. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala. Zbraňová amnestie od ledna do června představovala možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní.
Policisté na jihu Moravy od lidí kromě zbraní převzali i 32.402 kusů střeliva a 459 kusů munice. "Nejčastěji lidé přinášeli zbraně pocházející z období první a druhé světové války. Mnohé z nich byly nalezeny při vyklízení pozůstalostí, na půdách starých domů nebo během rekonstrukcí nemovitostí. Ojedinělé však nebyly ani zbraně, které svým provedením zaujaly zkušené kriminalisty a znalce," uvedl mluvčí.
Mezi nejzajímavější přírůstky patřil podomácku vyrobený střílející nůž, jehož technické zpracování podle odborníků svědčí o vysoké řemeslné zručnosti výrobce. Lidé přinesli také střílející tužku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
Mezi historicky cennými zbraněmi nechyběl ani britský samopal Sten Mk. II, tedy stejný typ zbraně, který použili českoslovenští parašutisté při operaci Anthropoid. Policisté převzali také německý samopal MP34 z druhé světové války či útočnou pušku StG 44 ze stejného období.
Zajímavý nález zaznamenali policisté také na Hodonínsku. Muž zde kromě několika zbraní odevzdal rovněž ruský univerzální tankový kulomet PKT ráže 7,62 milimetru, běžně určený pro montáž do obrněné techniky.
Nejvíce práce měli policisté v závěru amnestie, kdy se mnoho lidí rozhodlo využít poslední příležitosti k legálnímu odevzdání zbraní. Za poslední dva dny amnestie policisté převzali více než 100 zbraní a přes 8000 kusů střeliva.
Každá odevzdaná zbraň prochází evidencí a podle potřeby také balistickou expertizou, která ověřuje, zda nebyla použita při trestné činnosti. Pokud o ni původní majitel splňující zákonné podmínky požádá, může ji po registraci získat zpět.